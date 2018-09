Taux : tension significative à la veille du FOMC de la FED

24/09/2018 | 18:37

A 24H de l'entame du sommet de politique monétaire de la FED (qui se déroule sur 2 jours), la nervosité semble s'emparer des marchés obligataires, lesquels ont fortement reculé, en dépit du 'risk off' qui se déroulait également sur les actions (et qui n'a donc pas du tout profité aux bons du Trésor).

Le repli n'est pas anecdotique avec des Bunds à 0,514% et des OAT à 0,813%, soit +5Pts de base.

Plus au Sud, les BTP italiens bondissent de +12Pts vers 2,97% (nouvelles inquiétudes concernant le budget italien de Giovanni Tria) et semblent s'élancer à la poursuite des T-Bonds US qui se tendent également, mais plus modestement ce lundi, de +2Pts à 3,085% (Jerome Powell et ses collaborateurs devraient décider une nouvelle hausse de taux de 25 points de base et indiquer que le cycle devrait se poursuivre au moins jusqu'à mi-2019).



L'actualité du jour n'a guère fourni de prétexte à cette correction: en Allemagne, l'Ifo, institut économique basé à Munich, fait savoir ce lundi que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est contracté de 0,2 point à 103,7 au mois de septembre, là où les économistes anticipaient une baisse plus marquée, à 103,2.



L'institut explique que les entreprises allemandes se montrent légèrement moins satisfaites des conditions d'activité actuelles, même si elles restent plutôt optimistes pour ce qui est de l'avenir (101, -0,3 point).



En Europe toujours, les investisseurs seront particulièrement attentifs, vendredi, aux chiffres des prix à la consommation qui devraient faire ressortir un ralentissement de l'inflation sous l'effet de l'alimentation et de l'énergie... mais cela pourrait n'être que provisoire, le refus de l'OPEP d'augmenter ses quotas fait bondir le Brent de +3% vers 81,3$





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.