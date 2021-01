Taux : tension sur TBonds, la FED peut t'elle aller trop loin

(CercleFinance.com) -Les consolidation des marchés de taux se poursuit de part et d'autre de l'Atlantique, en l'absence d'indicateurs économiques au programme de la journée.

Les annonces de plan de relance de 2.000Mds$ de Joe Biden -qui ne serait pas hostile à 4.000Mds$ selon Bank of America- financés par la dette et monétisée par la FED, commence à interroger au lieu de favoriser une détente sur le même modèle que 2020 : plus de liquidités et achats de la FED + baisse des taux.



Il y a un moment ou la taille de la dette finit par poser problème, mais le Japon a prouvé que les limites pouvaient être repoussées très loin, au-delà de 250% de ratio dette/PIB... et les Etats Unis, officiellement, n'en sont même pas à la moitié.

Les T-Bonds ont continué de se dégrader, le rendement du '10 ans' franchissant les 1,13% pour culminer à 1,136%, soit presque +3Pts.



Nul ne sait ce sur quoi pourrait déboucher la procédure de destitution ('impeachment') à l'encontre de Donald Trump si elle était couronnée de succès : aucun dirigeant occidental n'aurait connu une telle humiliation depuis l'après-guerre, pas même Nixon qui avait démissionné plutôt que d'affronter le Congrès.



En Europe, les Bunds se dégradent de +2Pts à -0,495%, nos OAT de +2,3Pts à -0,288% et plus au Sud, les Bonos affichent également +2Ps à 0,062% et les BTP italiens +4Pts à 0,538%.



Outre Manche, les Gilts se tendent de +1,8Pts à 0,31%, ils s'en sortent mieux que les T-Bonds cette fois-ci.





