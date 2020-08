Taux : tension sur l'ensemble de la semaine, T-Bonds +10Pts

28/08/2020 | 19:03

Après une séance agitée jeudi, les échanges ont été beaucoup plus calmes ce vendredi, avec des écarts toujours négatifs en Europe (quasi stagnation des OAT et des Bunds), mais une embellie outre Atlantique qui efface la moitié des pertes subies par les T-Bonds la veille.



Ils ont vu leur rendement se détendre de 0,745% vers 0,72%, soit une variation hebdo de +10Pts de base exactement.

Les T-Bonds ont peu réagi à la hausse de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui s'établit à 74,1 points au mois d'août, battant nettement le consensus de 72,8 points (après 72,5 points en juillet).

Le chiffre le plus attendu était celui des dépenses de consommation des ménages américains: elles se sont accrues de 1,9% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes tablaient sur +2%.



De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,4% en juillet, alors que le consensus en attendait un tassement de -0,3%.



Les T-Bonds n'ont pas tiré parti du discours jugé 'accommodant' de Jerome Powell (contrairement à Wall Street) à l'occasion de l'ouverture du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole.



Le patron de la Fed a déclaré accorder la priorité au plein emploi, ce qui signifie que la Réserve fédérale pourrait tolérer un peu plus d'inflation à terme.

D'autres membres de la FED, comme Loretta Mester se sont exprimés ce vendredi matin, estimant que la reprise dépend essentiellement de l'extinction de la pandémie ou de vaccins pour la juguler.



Ni les OAT ni les marchés de taux européens n'ont réagi aux données publiés par l'INSEE ce vendredi: le PIB français a plongé de -13,8% après -5,9% au trimestre précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui confirme donc son estimation initiale et met en avant le contexte du confinement (les dépenses de consommation des ménages ont chuté de -11,5%, les dépenses d'investissement du secteur privé de -14,5%).

Nos OAT se dégradent même de +1Pt à -0,102%, soit +9Pts sur la semaine, un écart tout à fait comparable à celui des T-Bonds US.

Dégradation plus marginale des BTP italiens avec +0,8Pts à 1,112% mais variation hebdo de +11Pts de base.



Même écart pour les Gilts qui limitent la casse à 0,3110% après avoir flirté avec 0,333% la veille.





