Taux : tensions en Europe à 72H de la décision de la BCE

(CercleFinance.com) -La brutale remonté des prix du gaz, l'aggravation de la crise énergétique qui pourrait relancer une vague inflationniste a provoqué une nette baisse l'obligataire.

La prudence a également prévalu en Europe à 72H d'un probable relèvement de 75Pts de base du taux directeur par la BCE.

Nos OAT se dégradent de 4Pts à 2,190%, les Bunds affichent le même écart à 1,5620%, les BTP italiens décrochent avec +10Pts à 3,9400%, les 4,000% se rapprochent (3,9830% en séance), le 'spread' se creuse à près de +240Pts face au Bund.

Les Gilts se sont alignés sur les Bunds et OAT avec +4Pts à 2,96% alors que Liz Truss devient officiellement 1er Ministre du Royaume uni, après Theresa May il y a 3 ans (démission le 24 mai 2019) et Margaret Thatcher il y a 4 ans.

Pas de cotations naturellement sur les T-Bonds à W-Street (les 'futures' sont inchangés vers 3,19%).



Nos bons du Trésor ont peu réagi à la publication des indices d'activité PMI dans le secteur européen des services, ainsi que sur les derniers chiffres des ventes de détail en zone euro.

Ces dernières ont augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat. En juin, il avait baissé de 1% dans les deux zones par rapport à mai.

L'indice PMI S&P Global composite signale une nouvelle contraction de -1Pt de l'activité globale de la zone euro, qui, bien que demeurant modérée, s'est accentuée par rapport au mois précédent: repli de 49,9 en juillet vers 48,9 en août.

En France, le PMI des 'services' recule vers 51,2 mais reste en territoire d'expansion.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.