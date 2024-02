Taux : test des pires niveaux depuis 5 décembre puis rebond

Wall Street qui continue de produire des records absolus en cascade (et 3 de plus ce lundi) faisait de nouveau de l'ombre aux marchés obligataire et aux T-Bons (le '10 ans' retestant les 4,20%, le '30 ans' 4,400%.

Mais à 17H00, soudain renversement de tendance avec une embellie de 3Pts sur les 'treasuries' avec le '10 ans' à 4,17% (-2Pts) et -0,8Pts sur le '30 ans' (à 4,372%).



Mais ce rebond technique reste fragile car Nvidia (+3,3%, le titre passe devant Amazon et Google en terme de capitalisation à 1.820Mds$) et continue de doper les indices US qui entament la semaine sur les chapeaux de roues ce qui pourrait bien être la 15ème semaine de hausse sur une série de 16.



Malgré la récente remontée des taux, le Nasdaq composite (+0,3%) repasse la barre des 16.000, le Nasdaq-100 (+0,4% vient de valider les 18.000 et culmine à 18.040).



Les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours afin d'entretenir la dynamique haussière en place depuis le début de l'année.

Cela commencera dès demain avec l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devrait avoir ralenti en janvier (les ventes de détail sont ressorties inchangées selon les données de géants de la distribution).



D'autres indicateurs importants suivront, comme les prix à l'importation et les ventes de détail jeudi, avant la confiance des consommateurs du Michigan vendredi.

La vigueur de l'économie américaine a surpris ces dernières semaines, notamment du côté de l'emploi, ce qui tend à suggérer que la croissance reste solide Outre-Atlantique malgré les craintes d'une récession à venir.



En Europe, l'activité semble au point mort depuis l'été, l'industrie chimique allemande subit une chute historique (hors 'lockdownw' Covid) de -20% des volumes, la consommation est en panne , ainsi que l'industrie automobile (plongeon vertical des ventes de véhicules électriques duis le 17 décembre dernier).

Cela n'a pas empêché une nette dégradation des Bunds et des OAT depuis le 1er janvier et le test des pires niveaux depuis le 1er décembre a eu lieu vers 15H15 ce lundi (2,387%), avant un rebond technique et une décrue vers 2,355% en fin de journée (-2,5Pts par rapport à vendredi).



Même scénario sur nos OAT qui ont 'poussé' jusque vers 2,901% avant de s'assagir vers 2,863% (-2,9Pts de base), les BTP italiens effacent-5Pts à 3,9150% après avoir tutoyé les 4,000% cers 15H.



Pas d'embellie en revanche pour les 'Gilts' qui se dégradent de +1,5Pts vers 4,100% après un 'pic' vers 4,1350% (pire score depuis le 5 décembre).





