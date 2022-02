Taux : timide embellie à l'issue d'une semaine très négative

La semaine s'achève sur une timide embellie des marchés obligataires : léger mieux en Europe avec des OAT à 0,745% contre 0,7600% (mais +10,5Pts en hebdo et un doublement en 14 séances) et des Bunds à 0,2650 contre 0,2920%.



Peu de réaction au ralentissement de l'inflation en Allemagne : la hausse des prix s'est établie à +4,9% pour le mois de janvier 2021, selon l'office fédéral de la statistique, un taux annualisé toutefois en repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent... mais cela reste tellement éloigné de l'objectif prioritaire des 2% de la Bundesbank.



Plus au Sud, les écarts sont tout aussi peu marqués avec -1Pt de base sur les BTP italiens à 1,94% (+20Pts hebdo) et -0,8Pt sur les Bonos à 1,188%.



Outre-Atlantique, le rendement des T-Bonds se détend à peine par rapport à jeudi, de 2,03% vers 2,012%.

La détente aurait pu être plus significative vu la chute du moral des ménages américains de 67,2 vers 61,7, selon l'enquête de l'Université du Michigan (U-Mich) de février.

Il s'agit du plus bas score depuis octobre 2011, déjouant un consensus qui tablait sur un chiffre en légère progression à 67,5.



La composante 'situation actuelle' recule de 72 vers 68,5, le score le plus faible depuis août 2011 (consensus de 73) et les 'perspectives' chutent de 64,1 vers 57,4, pire score depuis novembre 2011.



Les marchés restent sur la défensive au lendemain de la parution des chiffres de l'inflation US: le 'CPI' ressort en effet à +7,5%, une hausse des prix inédite depuis 1982.

James Bullard (FED de St Louis) s'était prononcé jeudi soir en faveur d'une hausse de 50Pts dès le mois de mars et pour des taux à 1,00% dès juillet.



Enfin, outre-Manche,, les Gilts finissent parfaitement stables à 1,532% mais en hausse de +12Pts sur la semaine écoulée.









