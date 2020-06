Taux : timide embellie en Europe, TBonds stables malgré Covid

19/06/2020 | 19:27

L'embellie se poursuit sur les marchés obligataires européens, à l'issue d'une séance sans relief et surtout sans chiffres publiés pour éclairer la conjoncture.

Nos OAT se détendent de -1,8Pt à -0,090%, les Bunds de -1,2Pts à -0,42%.



Outre Atlantique, stagnation des T-Bonds entre 0,685 et 0,69% : aucun signe d'aversion pour le risque alors que la

principale 'nouvelle' du jour aux Etats Unis, c'est un nombre record d'hospitalisation quotidiennes depuis le tout début de la pandémie, notamment en Arizona, Californie, Texas (Austin, San Antonio), Caroline du Nord, Floride (Tampa, Orlando)... des états où la pandémie de Coronavirus rebondit spectaculairement.



Le seul chiffre US publié ce vendredi provenait du BLS (l'organisme qui calcule le 'NFP') qui constate que les embauches ont progressé dans 43 états de l'Union sur 50 au mois de mai.



Au Sud de l'Europe, la detente s'est poursuivie sur les Bonos espagnols (-2,5Pts à 0,493%) et sur les BTP italiens (-2,3% à 1,32%) car les 1.310MdsE de TLTRO offerts la veille par la BCE (à un taux négatif pouvant aller jusqu'à -100Pts de base (ou -1%) vont profiter en priorité aux banques de ces 2 pays (et dans une moindre mesure à la Grèce et au Portugal).

Enfin, les Gilts britanniques se sont encore dégradés de 1Pt à 0,233% après avoir fusé jusque vers 0,2600 en séance alors que le Royaume Uni se dirige tout droit vers un 'no deal Brexit' assumé (refus de prolonger les négociations avec l'Europe malgré la porte grande ouverte par Ursula Von Der Leyen pour chercher des accords au-delà du 21/12/2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.