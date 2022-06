Taux : toujours pas de détente en vue, tension des Gilts UK

Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce mardi, une déclaration 'colombe' de James Bullard -demeurée sans impact à Wall Street- et au final une séance médiocre marquée par une nouvelle poussée haussière des rendements, peu spectaculaire mais 'solide' dans sa progression.



Les T-Bonds affichent +6Pts à 3,302% (Wall Street est en forte hausse, un 'effet arbitrage' est possible avec le retour du 'risk-on'), nos OAT se tendent vers 2,34% (+1,5 à +2Pts), les Bunds également à 1,7730%.



Plus au Sud, la journée s'avère plus souriante avec des BTP italiens qui se détendent de -1Pt symbolique vers 3,82%, les Bonos espagnols réalisant la meilleure performance avec -4Pts à 2,842% (un autre effet du 'risk-on' également ?).

Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle puisque la tendance se dégrade nettement outre-Manche avec des 'Gilts' qui se dégradent de +7Pts vers 2,675%.

L'Angleterre et la région de Londres se retrouvent paralysés par la grève des transports la plus 'dure' depuis les années Thatcher (fin des années 80).

L'unique 'chiffre' du jour publié aux Etats Unis est passé inaperçu dans l'évolution des bons du Trésor US : les reventes de logements anciens ont poursuivi leur baisse en mai (-3,4% à 5,41 millions d'unités et -8,6% en rythme annualisé), alignant un quatrième mois consécutif de repli qui confirme que l'économie américaine est actuellement en perte de vitesse.



Le baromètre de la NAR ('National Association of Realtors'), la fédération américaine des agents immobiliers est retombé au plus bas depuis l'immédiat après-Covid.

Le prix moyen des transactions a cependant continué à augmenter, pour ressortir à 407.600 dollars (+14,8% d'une année sur l'autre), s'établissant pour la première fois au-dessus du seuil des 400.000 dollars, cette hausse des prix résultant surtout de la flambée du coût des matériaux de construction/rénovation.



