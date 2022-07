Taux : tous chiffres d'inflation du jour digérés sans aigreur

Les taux longs se stabilisent dans de basses eaux en France et en Allemagne après une véritable chute libre la veille (-15Pts en moyenne): nos OAT et les Bunds en terminent quasi inchangés à 1,640 et 1,135% respectivement.

Plus au Sud, les Bonos espagnols finissent également proches de l'équilibre vers 2,2200% (+1Pt) et les BTP italiens se retendent de +2Pts à 3,22%.



Cette séance semble illustrer une forme de 'fait accompli'... et c'est également vrai des marchés de taux US.



Le chiffre le plus attendu de la semaine, le CPI américain, a retenti comme un coup de canon : les prix à la consommation aux Etats-Unis ont bondi de +1,3% en juin en rythme séquentiel (impact décisif de la hausse des carburants), soit +9,1% en rythme annuel (contre 8,9% anticipé), d'après le Département du Travail.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,7% le mois dernier (0,6% anticipé, soit +5,9% en rythme annuel), une progression là aussi légèrement supérieure au consensus de marché.



Mais les T-Bonds US font preuve d'une sérénité surprenante puisque les T-Bonds font du sur-place vers 2,94%... mais après une séquence 'portes de saloon' qui a vu le rendement du '2032' bondir de 2,96% vers 3,07% (sans cotations... il s'est produit un 'gap' à la hausse de +8Pts à 14H30 précise) avant une décrue jusque vers 2,92% (à 16H45) experts se demandent si ces 9% ne constituent pas le sommet de la vague inflationniste aux Etats Unis.

Cela n'empêche pas les pronostiqueurs de miser sur 100Pts de hausse du taux 'FED Fund' le 27 juillet (le Canada vient de rehausser le sien de +100Pts à 1,50%) plutôt que 75Pts: ce scénario monte à 42% de probabilité (une hausse minimum de +75Pts est anticipée à 100%).



La BCE reste muette sur le basculement de l'Euro sous la parité face au Dollar: 4 heures auparavant, les opérateurs avaient pris connaissance -sans émotion particulière- des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois écoulé.



Sur un an, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 5,8% au mois de juin, en accélération sensible donc après +5,2% en mai, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée le 30 juin.



L'inflation en rythme annuel a légèrement ralenti au mois de juin en Allemagne, selon Destatis qui confirme son estimation préliminaire de 7,6%, à comparer à une augmentation de 7,9% en mai par rapport au même mois en 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.