Taux : trajectoires opposées en Europe (détente) et aux US

Belle séance tous azimuts en Europe, sur les actions (le CAC40 teste 7.100) et belle séance sur l'obligataire avec une chute de -10Pts du rendement de nos OAT à 2,54%, de -10,5Pts de celui des Bunds à 2,09%.

C'est assez surprenant puisque l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne s'est spectaculairement redressé de 40,2Pts pour repasser en terrain positif -pour la première fois depuis février 2022- pour s'établir à +16,9 en janvier.



Plus au Sud les BTP italien affichent -12Pts à 3,894%, les Bonos espagnols efface -9Pts à 3,07%.



Outre-Manche, l'embellie est bien plus modeste (-3Pts à 3,356%) et outre Atlantique, c'est carrément la baisse qui l'emporte avec des T-Bonds qui se tendent de +3Pts à 3,541% : la limite du plafond de la dette Fédérale sera atteint dès ce jeudi indicateurs économiques et les Etats Unis vont revivre le traditionnel psychodrame ou Démocrates et Républicains prennent des postures opposées pour justifier le blocage des déficits pour les uns, le souci de ne pas bloquer l'économie et les administrations pour les autres.

Janet Yellen, la Secrétaire au Trésor appartient naturellement à ce second camp.

Les investisseurs ont également découvert le 1er chiffre de la semaine aux Etats Unis: l'activité manufacturière se contracte fortement dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State de la Fed locale en janvier, l'indice global des conditions générales des affaires reculant ainsi de 22 points à -32,9.



Les hausses des prix des intrants ralentissent considérablement et celles des prix de vente se modèrent également. Pour l'avenir, les entreprises s'attendent à peu d'amélioration de la conjoncture au cours des six prochains mois.

Cette forte dégradation de 'l'Empire State' est de nature à convaincre la FED qu'un dernier resserrement de 25Pts n'est plus impératif et que celui de février pourrait suffire, ce qui signifie que le loyer de l'argent culminera un peu en dessous des 5% et devrait rebaisser en fin d'année.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.