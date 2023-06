Taux : très attendu, le communiqué de la FED ne change rien

La réaction de Wall Street au 'témoignage' de J.Powell (le texte qui sera lu devant des membres du Congrès US a été communiqué aux marchés en début d'après-midi) est plus tranchée (le Nasdaq perd -1,5%) que sur le marché obligataire qui ne décale qu'à la marge (+4Pts sur les T-Bonds, à 3,765%, ce qui est strictement égal aux niveaux affiché ce matin à 9H00, heure de Paris).



Jerome Powell aura l'occasion de préciser certains points lors des questions/réponses devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Il affrontera également les questions du Sénat vendredi.



'Ce rendez-vous devrait être l'événement clé de la semaine, mais comme il intervient juste après la réunion du comité de politique monétaire, il est difficile d'imaginer qu'il pourrait révéler des éléments très nouveaux', temporisent toutefois les équipes de Kiplink Finance.



La FED a indiqué qu'il restait encore un 'un long chemin à parcourir' pour ramener l'inflation à la cible : 'presque tous' gouverneurs de la banque centrale s'attendent à de nouvelles hausses de taux d'ici fin 2023'.

En réalité, les opérateurs n'attendent aucune hausse cet automne, donc tout se jouera fin juillet , puis à la 1ère réunion post-Jackson Hole (fin août dans le Wyoming) mi-septembre.

Le consensus table à 80% sur une hausse vers 5,25/5,50% à l'issue de la réunion des 25 et 26/07.



Le compartiment obligataire poursuit ses mouvements erratiques en Europe au sein d'un corridor de 0,3% (2,80/3,1% sur nos OAT).

Le rendement du Bund allemand finit quasi inchangé à 2,42% (+1Pt), celui des OAT françaises prend +2,5Pts à 2,945%, les BTP italiens s'améliorent légèrement à 4,025 contre 4,04%.

Outre-Manche, les Gilts finissent stables à 4,44% (4,40% au plus bas, avant le texte de la FED).







