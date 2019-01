Taux : très nette détente sur Bunds/T-Bonds, inversion courbe

03/01/2019 | 19:12

Brusque resurgissement de l'aversion au risque qui se solde par une spectaculaire détente des taux aux Etats Unis avec une inversion de la courbe qui s'étend désormais du '2 ans' au '7 ans' tandis que le 'spread' entre le '2 ans' (2,548%) et le '10 ans' (2,583%) se contracte à 3,5Pts (contre 5,5 la veille et 8Pts lundi 31/12).



L'inversion de la courbe 1/10 ans pourrait être complète avant fin janvier.



Les marchés financiers ont reçu un véritable coup de massue ce jeudi à 16H avec l'indice ISM manufacturier américain qui subit un plongeon de -5,2Pts (presque -10%, pire trou d'air depuis 2008) de 59,3 vers 54,1 en décembre (le voici au plus bas depuis 2016).



Le Dow Jones a dévissé de -600Pts (-2,7%) avant de se redresser vers 22.950 (-1,7%), le Nasdaq lâche -1,8% vers 6.545 à mi-séance.



L'indice du stress -le VIX- a bondi de +6% (vers 24,6) après avoir re-testé la zone dangereuse des 26 en début de séance.

L'après-midi avait pourtant bien commencé avec la publication de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain: le mois de décembre s'est soldé par la création de 271.000 emplois, un total largement supérieur donc à la prévision moyenne des analystes qui n'était que de 180.000 à 200.000 pour les plus optimistes).



Il témoigne en outre d'une accélération sensible par rapport aux 157.000 créations de postes privés enregistrées au mois de novembre, chiffre révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 179.000.



Le Département américain du Travail a également fait état de 231.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 29 décembre, un chiffre en hausse (de 10.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 216.000 à 221.000).



Mais ces chiffres furent totalement occultés par l'ISM publié à 16H, même l'OPA à 74Mds$ de Bristol-Myers sur Celgene laisse Wall Street de marbre.



En Europe, de nouveaux planchers sont atteint (sauf en Italie) avec des Bunds à 0,1500% (-2Pts), des 'Gilts' à 1,195% (-1,7Pt), des OAT à 0,645% (-1Pt... le 'spread' s'est creusé jusqu'à +50Pts de base en séance, contre +30Pts un mois auparavant).

La vague d'aversion au risque a desservi les dettes souveraines espagnoles et italiennes avec des Bonos qui se tendent de +3Pts à 1,436% et des BTP qui se dégradent brutalement (+20Pts à 2,891%, le seuil des 2,65/2,7% s'avérant compliqué a enfoncer).







