Taux : un étrange manque de réaction à une actualité chargée

15/10/2019 | 19:57

Journée d'euphorie boursière, journée de retour en force de l'appétit pour le risque... mais journée étrangement calme sur les marchés obligataires qui ont peu souffert d'arbitrages au profit des actions.



Les T-Bonds US sont inchangés à 1,752%, les Bunds allemands qui s'avèrent les plus volatils n'ont en fait décalé de que de 1,8Pt à -0,42% et nos OAT ne se sont dégradées que de 0,5Pt de base à -0,157%.



Plus surprenant encore, alors que les indices boursiers se seraient enflammés en fin d'après-midi sur des 'espoirs' (fuites et rumeurs non vérifiables) d'un accord imminent entre Boris Johnson et Bruxelles, les 'Gilts' britanniques -les premiers qui auraient dû réagir fortement- sont restés de marbre à 0,70% contre 0,708% alors qu'ils auraient pu souffrir d'une levée des incertitudes (perte de statut de placement refuge).



Les taux auraient logiquement pu se détendre alors que le FMI vient d'abaisser ce mardi -pour la 5ème fois cette année- sa prévision de croissance mondiale 2019 de -0,2Pts à 3,00% (au plus bas depuis mi-2009).



Pour les Etats Unis, la croissance est revue de -0,2% à +2,4% en 2019 et à +2,1% en 2020.

En Europe, elle serait de de 1,2% (contre 1,3%) et de 1,4% en 2020.



En Chine la croissance est revue de +6,2% à +6,1%, et 5,8% en 2020 (contre 6%).

Par ailleurs, l'inflation en France se replie à -0,3% sur un mois (après +0,5% en août). Corrigés des variations saisonnières, ils sont toutefois stables sur un mois, après +0,1% en août.



Enfin, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne publié en début d'après-midi ressortait à -22,8, c'est mieux que les 27 anticipées.



