Taux : un peu plus d'appétit pour le risque, Bonos au zénith

21/05/2019 | 18:55

L'appétit pour le risque revient un peu, ce qui s'avère favorable aux dettes périphériques et provoque des allègements sur les 'dettes coeur': les Bunds e retendent de +2,5Pts de base à -0,059%, nos OAT de +2Pts à 0,333%.

Les 'bonos' se détendent symétriquement de -1,5Pt à 0,877% (c'est la meilleure clôture de l'histoire, reste à retracer les 0,85% de vendredi en intraday... à comparer avec 7,5% début juillet 2012), les BTP italiens de -6,5Pts à 2,6400% (l'affaiblissement de 'La Lega' et '5 stelle' dans les sondages rassure un peu à 4 jours du scrutin européen).



Outre Atlantique, les T-Bonds restent plus ou moins étals à 2,432% (-1,2Pt) après publication de l'indice mensuel des ventes de logements anciens de la NAR (National Association of Realtors) qui se contracte de -0,4% en avril, à 5,19 millions alors qu'une hausse de +2,7%, à 5,35 millions était anticipée.

Peu de réactions aux propos de Jérôme Powell qui a répété que l'encours des dettes des entreprises, s'il est plus important que lors de la crise des 'subprimes' de 2006/2007/2008 n'a rien d'alarmant car 'les conditions de stabilité financière sont bien meilleures qu'il y a 10 ans'.



Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, ne juge pas non plus ce gonflement de l'encours alarmant (prétendre l'inverse aurait fait l'effet d'un 'couac' dans la communication de la FED) mais estime que cela 'ne plaide pas en faveur d'une baisse des taux d'intérêt' (anticipée à 75% dès décembre prochain).









