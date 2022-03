Taux : un scénario -très- inflationniste devient inéluctable

Les marchés obligataires pourraient boucler leur pire séance de l'année suite à la flambée des matières (pétrole/gaz/métaux industriels): nos OAT subissent un poussée de +14,5Pts de leur rendement à 0,556%, les Bunds +12Pts à 0,111%.

Plus au Sud, même sanction : les Bonos rajoutent +10Pts à 1,053%, les BTP italiens +7Pts à 1,593%.

Pas mieux du côté des T-Bonds, aujourd'hui ne première ligne : le '10 ans' voit sa rémunération bondir de +13,2Pts à 1,854%... et la question que tout le monde se pose est : que peut faire la FED face à de l'hyperinflation ?



Cette lourde correction des bons du Trésor s'est déclenchée en amont de l'annonce du boycott du pétrole russe par les Etats Unis (les rumeurs allaient bon train depuis ce weekend), lesquels mettent la pression sur l'Europe pour qu'elle fasse de même.

Les britanniques vont suivre mais se donnent 9 mois pour stopper totalement les livraisons.

En Europe, l'Allemagne est déjà très pénalisée, le gaz est déjà plus rare, la facture énergétique explose, suivre les USA, c'est un suicide économique.



L'annonce d'un boycott provoque une nouvelle flambée du baril (+7% à Londres vers 131,5$ et +6,9% sur le NYMEX vers 128$... et le fioul prend 11,5% sur les marchés à terme US).

Les perspectives inflationnistes que cela implique -puisque les USA et UK ont dépassé le stade de la menace- tétanisent les détenteurs d'obligations.



De plus en plus d'investisseurs voient dans l'envolée des cours de l'énergie le signal d'une possible entrée de l'économie européenne en récession à plus ou moins court terme (l'Allemagne y est déjà): cela restaure un 'risque emprunteur' pour des pays qui vont encore alourdir leurs déficits.



'Notre analyse montre que lorsque le prix du pétrole grimpe de 50% au-dessus de la tendance, les récessions ont tendance à suivre avec un court décalage', prévient Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



Côté chiffres, le déficit de la balance commerciale américaine se creuse de 82Mds$ à 89,7Mds$ (consensus de 87,1).

Et ce n'est peut être qu'un hors d'oeuvre de ce qui attend les US en février et surtout en mars : les métaux flambent, et que dire de l'explosion du prix de la tonne de nickel: le contrat 'mai' du LME vient de s'envoler en 48H de 27.000 à plus des 100.000$/tonne, soit une multiplication par 4.

Un autre contrat sur Nickel 'spot' à Londres double en 24H, passant de 43.000 à 86.000$/tonne en 24H (il cotait 28.600 vendredi, soit une multiplication par 3).

Les autorités (du LME) viennent de prendre la décision historique, et sans précédent, d'annuler toutes transactions du jour sur les marchés à terme sur le nickel.



Fallait-il une preuve supplémentaire que la crise est déjà là et que les économies sont au bord du chaos... puisque les marchés y sont déjà ?.



