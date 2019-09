Taux : un vendredi sans relief conclut semaine très positive

27/09/2019 | 19:05

La semaine s'est achevée par une séance sans relief sur les marchés obligataires qui ont fini pratiquement tous inchangés avec des T-Bonds à 1,685%, des Bunds à -0,585% et des OAT à -0,285%.

Plus au Sud, légère dégradation pour les 'bonos' espagnols avec +1,6Pts à 0,172% mais un tout petit gain pour les BTP italiens (-0,5Pt de rendement à 0,825% pour une embellie 'hebdo' de -10Pts de base, contre -6Pts sur les Bunds et les OAT).



La déferlante de chiffres publiés ce vendredi aux Etats Unis se solde par un 'non-événement', comme si l'impression d'ensemble était parfaitement neutre.

Les investisseurs avaient accueilli les premières 'stats' du jour (à 14H30) avec prudence alors qu'il y du bon et du moins bon.



Le ' bon' tout d'abord avec l'augmentation surprise de +0,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en août (selon le Département du Commerce), déjouant totalement le pronostic d'un retrait de -1,1% après une hausse jugée 'forte' (+2%) le mois précédent.



En excluant les équipements de transport (notamment le secteur aéronautique, catégorie particulièrement volatile), le niveau des commandes a augmenté de +0,5%, contre un consensus de +0,2%.



L'un des chiffres les plus attendus, l'indice des prix PCE (du 'panier de la ménagère' très suivi par la FED) a progressé de 1,8% en août après +1,7% en juillet en donnée 'core' (hors alimentation et énergie): pas de risque de déflation et un score pas très éloigné de l'objectif des 2%.



Du 'moins bon' avec un coup de frein du côté de la consommation avec une hausse symbolique de +0,1% en août contre +0,5% en juillet, les revenus des ménages ont augmenté de 0,4% conformément aux attentes.



Le recul des dépenses des ménages s'inscrit à contre courant de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui a progressé à 93,2 points au mois de septembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 92 points.



En France, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9 % en septembre 2019 selon l'Insee, après +1,0 % le mois précédent. Les dépenses de consommation des ménages en biens sont stables en volume en août 2019 indique également l'Insee (+0,0 % après +0,4 %).

Enfin, le 'sentiment économique' se dégrade en Europe de 103,4 vers 101,7, dernier chiffre de la semaine.



Mention spéciale enfin pour les 'Gilts' britanniques qui s'améliorent ce vendredi (-1,5Pt) et finissent la semaine en beauté avec une détente de -14,3Pts à 0,485% alors que les travaux du Parlement ont repris et que des rumeurs font état de marges de manoeuvre pour rapprocher les points de vue sur le 'back-stop' irlandais qui fâche Boris Johnson.







