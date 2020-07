Taux : une activité plus forte en Europe plombe Bunds et OAT

24/07/2020 | 17:04

Eétrange séance où toutes les classes d'actifs sont victime d'une correction, les actions lâchent -1,7% en Europe (et le Nasdaq se replie d'autant, soit -4% en 48H) et ce 'risk-off' ne bénéficie pas aux bons du Trésor qui se replient également assez nettement en Europe avec des OAT dont le rendement se retend vers -0,142% (contre -0,18% jeudi), +4Pts de base également sur les Bunds à -0,441%.

Pas mieux au Sud avec des Bonos qui se dégradent de 2Pts à 0,353%, ni sur les BTP italiens avec +2,5% à 1,073%.



Nos OAT seraient victimes de trop bons chiffres d'activité publiés ce matin : l'activité globale du secteur privé affiche sa plus forte expansion depuis deux ans et demi au mois de juillet, à en croire l'indice flash composite qui se redresse à 57,6 contre 51,7 au mois précédent.

IHS Markit, qui publie cette enquête, souligne en particulier que les nouvelles commandes progressent pour la première fois depuis cinq mois, témoignant de la réouverture des entreprises après le déconfinement.



Le rebond de l'indice PMI flash composite IHS Markit des 'services' explique cette embellie avec une progression de 50,7 vers 57,8 tandis que le PMI manufacturier stagne vers 52,6 (contre 52,3 en juin).





Journée très calme en revanche outre Atlantique avec des T-Bonds US qui stagne vers 0,584% alors que l'activité du secteur privé américain se stabilise en juillet, au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort en estimation flash à 50,0 -soit le seuil qui marque la limite entre expansion et repli de l'activité- après 47,9 au titre de juin.



'La croissance a toutefois été empêchée par un taux accru de déclin des nouvelles commandes, lié en partie à des mesures renouvelées d'endiguement de la maladie du coronavirus 2019 (Covid-19)'.

Franche déception du côté du PMI des 'services' (secteur tertiaire) puisque le PMI plafonne vers 49,7 et n'atteint pas le seuil d'expansion au mois de juillet (le consensus tablait sur 51).



Les T-Bonds ne réagissent pas à la nette hausse des ventes de logements neufs, à 776.000 en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de juin, soit +13,8% par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce.

Le consensus anticipait une hausse de +4% environ vers 700.000.



Le chiffre du mois de mai a par ailleurs été révisé en hausse de +0,9%, à 682.000 au lieu de 676.000 comme annoncé initialement.



Enfin, les Gilts britanniques se calent sur la moyenne des marchés obligataires de la zone Euro avec +2,5Pts de base à 0,1500%. Les ventes de détail en volume du Royaume Uni ont augmenté de 13,9% en juin, selon les données de l'ONS, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un gain de 8%.



L'indice PMI composite du Royaume Uni grimpe de 47,7 en juin à 57,1 en estimation flash pour juillet selon le CIPS et IHS Markit, atteignant un plus haut de 61 mois et traduisant donc une forte reprise de l'expansion du secteur privé britannique.





