Taux : une détente probablement inspirée par une récession

Les marché obligataires se détendent sur un large front à 5 séances du communiqué final de la FED (le 14/12) qui devrait confirmer l'adoption d'un pas de 50Pts et non de 75Pts comme lors des 4 précédentes réunions: les T-Bonds US effacent -5Pts à 3,46% et le '30 ans' est en train de refluer à son tour sous le rendement du '10 ans', à 3,45 contre 3,52% (et 4,695 contre 4,7300% la veille).Cette configuration (inversion) que l'on retrouve également en Europe n'est peut être pas une aussi bonne nouvelle pour les marchés : elle préfigure avec un haut degré de fiabilité une récession en 2023.Côté chiffres, la deuxième estimation de la productivité US au troisième trimestre est révisée en nette hausse : elle a augmenté à un rythme annualisé de 0,8% sur la période juillet-septembre, selon une deuxième estimation publiée mercredi par le Département du Commerce (contre +0,3% initialement).Dans le détail, la production par travailleur a augmenté de 3,3%, pour un nombre d'heures travaillées en hausse de 2,5%.Les coûts unitaires de la main d'oeuvre ont parallèlement augmenté de 2,4% au troisième trimestre, ce qui implique des pressions sur les salaires, avec une hausse annuelle qui atteint 5,3% sur 12 mois.D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport au troisième trimestre 2021, la productivité américaine a baissé de 1,3%.Détente également en Europe : nos OAT effacent -2,5Pt à 2,2280%, les Bunds -3Pts à 1,77008%, les BTP italiens -7Pts à 3,5900%.En Europe, les investisseurs ont pris connaissance, dans la matinée, des derniers chiffres du PIB de troisième trimestre de la zone euro.Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% et de 0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.En Allemagne, la croissance ressort en baisse de -0,1% en novembre.En France, la balance commerciale se redresse de 0,5MdE, et s'établit à -14,4 milliards d'euros en moyenne mobile sur trois mois, en octobre 2022 d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.Ce regain est porté par l'amélioration de la balance énergétique.Outre-Manche, très peu de mouvement avec des Gilts qui n'effacent que -1,5Pt à 3,07%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.