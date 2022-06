Taux : une détente se dessine enfin, après moult hésitations

La tentative de rebond des marchés obligataires de la zone Euro a été interrompue en milieu de séance -ainsi que le rebond des T-Bonds US- par la déclaration d'un membre de la FED jugeant hautement probable un tour de vis de 75Pts fin juillet, puis une poursuite à coup de +50Pts d'ici l'automne.

Mais les acheteurs ont repris la main en fin d'après-midi et la séance se termine bien : le rendement des bons du Trésor américain repart à la baisse, le dix ans revenant aux abords de 3,205% (contre 3,305% jeudi soir et 3,315% en intraday) après avoir atteint 3,45% dans la journée d'hier.



En Europe, nos OAT se détendent de -8Pts vers 2,183%, les Bunds effacent -5Pts à 1,645%... ce qui permet de réduire le 'spread' avec les BTP italiens qui se détendent de -19Pts à 3,67% (soit 203Pts contre +230Ptds en milieu de semaine.

Le Gilts britanniques terminent peu changés, à 2,502% soit -1,5Pt de base.



Les taux US se sont détendus après la publication de l'indice des indicateurs avancés américains du 'Conf'Board' : il s'est de nouveau replié de -0,4% au mois de mai (comme en avril), sous le coup notamment de la chute des marchés boursiers.

Le 'Conf'Board' a été pénalisé par le ralentissement du secteur de la construction résidentielle et la dégradation des perspectives du consommateur, explique Ataman Ozyildirim, le responsable de la recherche économique au Conference Board.



S'il fallait retenir un fait saillant de cette très mauvaise semaine sur le compartiment obligataire, c'est que la BCE paraît plus que jamais en retard sur ses homologues après la hausse de 50 points du taux directeur de Banque Nationale Suisse (BNS), avec d'autres hausses à suivre.



Et pas moins de 60 banques centrales ont déjà relevé leurs taux depuis le 1er janvier a travers le monde, parfois à plusieurs reprises... seule la banque de Russie réduit les siens.







