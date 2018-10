Taux : une embellie sur les BTP italiens soulage les marchés

09/10/2018 | 19:00

les marchés obligataires respirent: une amorce de décrue se matérialise sur les BTP italiens dont le rendement à culminé vers 3,71% en fin de matinée avant de se détendre vers 3,49%, c'est à dire sous ses niveaux d'entame de la semaine (3,51%, contre 3.435% en cloture vendredi).

Une intervention de la BCE (seule acheteuse de BTP depuis des semaines) semble plausible alors qu'un 'spread' de 315Pts par rapport au Bund allemand -il affiche 0,545%- commençait à susciter une nervosité légitime.



Nos OAT finissent avec +0,5Pt (à 0,887%) et les Bunds se dégradent de +1,5Pts à 0,542%), les Bonos espagnols finissent parfaitement à l'équilibre (1,607%).



Les BTP italiens se détendent sur l'espoir d'un apaisement avec Bruxelles, bien que Matteo Salvini ait martelé que le gouvernement ne reviendrait pas sur sa copie et maintiendrait les -2,4%, sensés soutenir le pouvoir d'achat des plus défavorisés.



'Ceci met en péril la trajectoire de dette, ce qui risque de conduire les agences de notation à dégrader la notation souveraine', indique Arnaud Cayla.

Autre élément négatif, le FMI revoit ses prévisions de croissance mondiale à la baisse pour 2018 et 2019 (à 3,7% contre +3,9%... dont un ralentissement de 6,6 à 6,2% en Chine en 2019, et il invoque le risque de guerre économique). En Europe, le FMI réduit sa prévision de -0,1% à 2,00% et en ce qui concerne la France, la croissance est abaissée de -0,2% à +1,6% en 2019 et de -0,1% à +1,6% en 2019 (contre +2,1% et +2% en avril dernier, soit environ -0,5% en quelques mois).



Seul chiffre du jour, la balance commerciale allemande pour le mois d'août a été publiée ce matin: selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros au mois d'août, à comparer à 15,9 milliards en juillet (15,8 milliards en estimation initiale).



La semaine verra la publication des données d'inflation aux Etats-Unis, avant le début de la saison des résultats US vendredi.



