Taux : une journée de records (Bund/OAT) et de volatilité

25/07/2019 | 19:25

Cette journée du jeudi 25 juillet ne restera pas seulement marquée par un record de chaleur à Paris mais également par un record absolu sur le Bund (qui a affiché jusqu'à -0,422%) et l'OAT (-0,179%) mais les rendements sont remontés en flêche, à -0,376% sur le Bund et -0,104% sur l'OAT.



Le BTP italien a également fait le grand écart entre 1,3800% (vers 14H45) et 1,510% ce soir.



Comment s'explique une telle volatilité ?



Il a suffi que Draghi annonce qu'un abaissement des taux n'avait pas été discuté avec ses collègues lors du conseil de politique monétaire, ni l'extension du programme d'achat d'actifs (prélude à un éventuel 'QE')... car le risque de récession est 'apparemment très faible'.



'(La réunion de) Sintra avait fait naître des anticipations d'assouplissement monétaire important', rappelle Axel Botte, stratégiste international d'Ostrum Asset Management.



Ces anticipations sont donc déçues, alors que la BCE reconnaît que la croissance se dégrade et que l'inflation est temporairement trop faible, ce qui 'nécessite un soutien significatif'.



Mais 'une inflation basse ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'économie' et la BCE estime que les prix devraient se redresser à partir de la fin de l'année 2019 et poursuivre son redressement en 2020.



Le marché le plus volatile fut en fait celui des 'Bonos' espagnols dont le rendement est tombé de 0,40% mercredi soir jusque vers 0,256%... avant de remonter vers 0,375%, soit seulement -2,5 par rapport à la veille.



Aux Etats Unis, les T-Bonds se désolidarisent des Bunds avec une dégradation de +3Pts à 2,081%.



Cette petit tension s'explique assez logiquement par de bons chiffres US: le Département du Commerce fait état d'une augmentation de 2% des commandes de biens durables aux États-Unis en juin, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'un rebond de 0,8%.



Ce rebond nettement plus fort que prévu intervient toutefois après une chute de 2,3% le mois précédent, chiffre révisé par rapport à une estimation initiale qui était de -1,3%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile et dont les commandes ont grimpé de 3,8% en juin, le niveau des commandes a augmenté de 1,2%, contre un consensus de +0,2%.



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi une baisse de -10.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à 206.0000 contre 216.000 la semaine précédente (chiffre non-révisé).



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 213.000, en baisse de 5.750 par rapport à la semaine précédente.



