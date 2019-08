Taux : une journée historique, Bund à -0,6% = sombre présage

07/08/2019 | 17:05

(CercleFinance.com) -Nouvelle journée historique sur les marchés obligataires avec une impressionnante cascade de record absolus, à commencer par le '10 ans' helvétique qui flirte avec les -100Pts de base (à -0,966% ce soir.

Et un nouveau venu parmi les pays offrant une rémunération négative de l'épargne: l'Irlande à -0,064% contre +0,025% la veille.



Les investisseurs sont non seulement inquiets des perspectives économiques (risque de récession) et ils sont tétanisés par Donald Trump qui se déchaîne une fois encore contre la FED ('des incompétents', 'ils ne font rien de ce qu'il faudrait', 'ils s'entêtent dans leurs erreurs', 'ils nous mettent dans la difficulté'...).



Ces tweets ont complètement occulté les espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin...



L'entame en forme de 'sell-off' à Wall Street a provoqué un nouvel effondrement des rendements obligataires qui continuent de chuter vers de nouveaux planchers historiques avec des T-Bonds affichant -11Pts de base et moins de 1,6000% de rendement pour la 1ère fois depuis début octobre 2016.

En zone Euro, on retrouve les Bunds à -0,61% et nos OAT à -0,350%.

La production industrielle de l'Allemagne a baissé de 1,5% en juin, après une hausse de 0,1% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,3% pour mai).

Sur l'ensemble du second trimestre, le recul est de -1,8% et le PIB anticipé en 2019 est réduit à +0,5%.



'Les entreprises industrielles restent confrontées à un faible commerce mondial, un ralentissement de l'investissement et de la consommation des ménages, ainsi que des incertitudes réglementaire dans l'automobile', note Capital Economics.



Après la nette amélioration en mai, le solde commercial français a diminué de 1,9 milliard d'euros à -5,2 milliards en juin, du fait notamment d'un contrecoup des exportations et d'un léger repli des importations.



Plus au Sud, les 'bonos' décrochent de -10Pts à +0,124%, le '10 ans' Portugais affiche également -10,5 à 0,154%, les BTP italiens effacent -13Pts à 1,38% (rendement divisé par 2 cette année).



Cette journée a également été marquée par 3 réductions de taux directeurs simultanées en Thaïlande (-0,25% à 1,50%), en Inde (-0,35% à 5,40%) puis en Nouvelle Zélande (-0,5% à 1,00%).

l'Or rallie la barre des 1.500$ alors que le rendements des T-Bonds US décroche de -10Pts, sous 1,61000%, au plus bas depuis début octobre 2016.

A noter les nouveaux records au-delà de -0,5% du '10 ans' danois (-0,565%), néerlandais (-0,504%) et les -0,38% en Autriche ou -0,35% en Finlande.

Tout ceci induit une probabilité extrême de récession... et entérine la possibilité de taux directeurs négatifs en Europe, jusqu'à -0,50% au moins





