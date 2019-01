Taux : une journée positive, y compris sur les 'Gilts' UK

09/01/2019 | 18:52

Voilà une belle journée où toutes les classes d'actifs ont grimpé: les actions, le pétrole (+5%) et... les dettes souveraines.



Les T-Bonds US reculent, mais marginalement (hausse de seulement +2Pts du rendement à 2,735%) malgré l'avertissement de Fitch concernant le maintien de son 'AAA' en cas de 'shutdown' prolongé, lequel pourrait signifier que les Etats Unis pourraient être rendus au bout de la logique d'extension de sa dette (ce qui ne sera probablement pas le cas car il faut garder à l'esprit que Donald Trump aime bluffer avec les démocrates).



La FED publiera ce soir sa feuille de route (Beige Book) mais de nombreuses déclarations ces dernières heures viennent rassurer: selon Eric Rosengren, la FED peut se montrer patiente avant de relever une nouvelle fois les taux, bien que les statistiques demeurent un moyenne robustes (+312.000 créations d'emploi en décembre, une grosse suprise) et alimentent une vision optimiste de la conjoncture.

Mr Rosengren juge le récent pessimisme des marchés très exagérés par rapport aux conditions réelles de l'économie US.



En Europe, la séance fut positive avec une détente des taux sur un large front: -1,7Pt sur nos OAT à 0,718%, -1Pt sur les Bunds à 0,221%, -2Pts sur les 'bonos' à 1,50%, -6,5Pts sur les BTP italiens à 2,90%, ce qui efface le terrain perdu la veille.

Enfin, détente également sur les 'Gilts' britanniques (-2Pts à 1,251%) malgré le risque de plus en évident d'un 'no deal' ou d'un 'hard Brexit' synonyme de chaos à tous les niveaux (énormes bouchons autour de Douvre et Calais, trafic aérien quasi à l'arrêt, statut des travailleurs étrangers remanié, etc.).



Quelques chiffres pour finir: en France, la confiance des ménages chute de -4Pts en décembre 2018, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui s'inscrit à son plus bas niveau depuis novembre 2014, bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

Le début des soldes permettra de mesurer si cette baisse de moral est juste une 'perception' ou si les ménages sont vraiment déprimés au point de restreindre leurs dépenses.





