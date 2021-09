Taux : une partie gains de jeudi effacé pour cause inflation

L'embellie de jeudi sur les bons du Trésor européen a été en partie effacée (de moitié en moyenne) ce vendredi alors que les chiffres de l'inflation en Allemagne et aux Etats Unis sèment le doute sur le caractère transitoire de l'actuelle flambée des prix.

Nos OAT, passée de +0,025% à -0,04% la veille se dégrade de près de +3Pts vers -0,002%, le rendement est même repassé positif de 17H30 à 18H.

La production industrielle française aurait progressé de +0,3% en juillet.



Outre-Rhin, les Bunds se tendent de +3,4Pts à -0,3300% alors que, selon Destatis, l'inflation allemande a encore progressé le mois dernier, atteignant son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans à +3,9% en rythme annuel, et à comparer à +3,8% en juillet.

Plus au Sud, les Bonos affichent +3,3Pts, à 0,333%, et les BTP italiens +4Pts à 0,702% (après -9Pts jeudi).



La lourdeur prédomine également à Wall Street, sur fond de transactions au ralenti : c'est une séance de commémoration, celles des 20 ans du '11 septembre', il y a des cérémonies de recueillement, beaucoup d'opérateurs y participent et ont éteint leurs écrans.



Le repli des T-Bonds (et un rendement en hausse de +4,5Pts vers 1,3450 s'explique facilement par la hausse des prix à la production industrielle publiés à 14H30 : les prix ont augmenté de 0,7% en 'séquentiel' selon le Département du Travail et de 0,3% en donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce).



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en août à 8,3% en données brutes et à 6,3% en donnée 'Core', en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 7,8% et 6,1% observée en juillet.

NB: la consolidation du marché obligataire US s'était amorcée bien avant cette publication).



L'annonce de la Banque centrale européenne (BCE) du maintien de sa politique monétaire accommodante avec un 'recalibrage' (et non un 'tapering' de son PEPP d'ici mars 2022) a rassuré, et occasionné une nette détente des taux longs, mais l'anticipation d'une inflation à 1,7% en 2022 et 1,5% en 2023 (après 2,2% en 2021) semble plutôt optimiste au vu des chiffres du jour.



