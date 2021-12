Taux : une séance de net repli mais sur quelles anticipations

C'est une bien mauvaise séance qui s'achève pour les marchés obligataires, avec des écarts d'une ampleur inconnue depuis le début de la trêve des confiseurs puisque les rendements se tendent de +6Pts en moyen de part et d'autre d'Atlantique.

Pas de 'stats' ce jour, ni intervention de banquiers centraux : difficile de cerner quelle anticipation a plombé à ce point la tendance... a moins que certains économistes aient de nouvelles indications alarmantes concernant l'inflation.



Les marchés de taux ne remplissent pas leur rôle de refuge face à une situation sanitaire pourtant de plus en plus 'compliquée'... avec des contaminations qualifiées de raz de marée par notre Ministre de la santé (très au-delà de ce qui a jamais été observé avant le début de la vaccination: le Portugal, le pays le plus vacciné avec 95% des adultes ayant reçu 2 ou 3 doses décide de rétablir le couvre-feu de 21H à 5H du matin face à une situation épidémique sans précédent).



Malgré tout, et même avec un repli des indices boursiers, cette journée s'avère très négative sur les marchés obligataires avec +6,5Pts pour nos OAT à 0,192%, +6,4Pts sur les Bunds à -0,1870%.

Les émetteurs moins 'solides' s'en tirent paradoxalement mieux avec +4,4Pts sur les Bonos espagnols à 0,564% et +5Pts BTP italiens à 1,152%.



Les Gilts britanniques ont rouvert en forte baisse après un pont de 4 jours: leur rendement se tend de +9,5Pts vers 1,014%... mais c'est surtout un 'rattrapage'.

Lourd repli également pour les T-Bonds US qui affichent +7Pts à 1,55% après la publication d'un déficit commercial américain qui flirte désormais avec les -100Mds$ selon une estimation avancée du Département du Commerce.

La balance ressort négative 97,8 milliards de dollars au titre de novembre 2021, à comparer à un déficit de 83,2 milliards pour le mois précédent.



L'administration précise que ce net creusement de 17,5% du déficit d'un mois sur l'autre traduit à la fois des exportations américaines de biens en léger repli, à 154,7 milliards de dollars, et un gonflement des importations, à 252,4 milliards.

Cela pèse sur le Dollar qui rechute de -0,5% vers 1,1360/E.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.