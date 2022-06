Taux : une semaine douloureuse qui s'achève comme cauchemar

Quelle mauvaise semaine pour nos marchés de taux, probablement la pire de l'année, et qui s'achève de la pire des façons !



Les 4 premières séances furent éprouvantes, la dernière est atroce avec une sorte de capitulation sur les dettes souveraines du Sud de l'Europe, notamment les BTP italiens dont le rendement s'envole en direction des 4,00%, celui des Bonos espagnols de +14Pts vers 2,765% (après s'être maintenus entre 0,35/0,36% du 10 juin au 10 septembre 2021).



Après 8 séances d'effritement lent mais inexorable, la tendance s'était nettement dégradée la veille à la suite du conseil des gouverneurs de la BCE qui a très clairement évoqué la possibilité d'une hausse de taux de 50 points de base dès le mois septembre.



Nos OAT alignent une 10ème séance consécutive de repli -c'est un 'tunnel' baissier d'une durée exceptionnelle- ce qui propulse le rendement au-delà des 2,087% (+10Pts et +28Pts hebdo).

Rappel : nos OAT affichaient 0,1% le 10 juin 2021, -0,05% le 5 décembre et 0,2% le 31/12... et c'était -0,4% début décembre 2020.



Les Bunds grimpent de +7,5Pts à 1,51% (+24Pts hebdo) tandis que les 'BTP' italiens rajoutent +13Pts à 3,85% (+45Pts hebdo, un record): le 'spread' avec le Bund atteint +234Pts de base, du jamais vu depuis 2013.

A noter que la Bundesbank abaisse fortement sa prévision de croissance de +4,2% à +1,9% (division par plus de 2) et double son anticipation d'inflation de +3,6% à +7,1% (elle est actuellement nettement supérieure à 8%).



Le tableau obligataire n'est pas plus réjouissant outre-Atlantique où les taux de 2 à 5 ans se tendent spectaculairement après la publication d'un 'CPI' à +8,6% en rythme annuel: les T-Bonds se dégradent de +13Pt à 3,172% mais ce qui frappe les esprits, c'est le '1 an' qui prend 21Pts à 2,51%, le '2 ans' +21Pts à 3,027%, le '5 ans' +18,5Pts à 3,23%).

L'inversion de courbe reste d'actualité puisque le '5 ans' et le '7 ans' sont loin devant le '10 ans' et le '20 ans' (+8Pts à 3,48%, nouveau record annuel) devance aussi le '30 ans' (+6Pts à 3,23%, à parité avec le '5 ans').



Le 'CPI' retentit comme un gros coup de tonnerre dans un ciel déjà très orageux: l'inflation américaine s'envole de +1% (près une hausse de 0,3% en avril).

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'avère bien plus forte qu'anticipé (+0,7%) et ressort à +8,6% en rythme annuel (un plus haut depuis décembre 1981, dans le sillage des loyers, billets d'avions, carburants...).

Le Département du Travail qui compile le 'CPI' précise qu'en donnée 'core' (hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles), l'inflation américaine s'établit à +0,6% le mois dernier (soit +6% en rythme annuel, près +6,2% en avril), une progression là encore un peu supérieure au consensus de marché.

Pour ne rien arranger, la confiance des ménages américains (enquête U-Mich) dévisse de -8,2Pts à 50,2.



Le 'CPI' renforce la perspective d'une augmentation de 50 points de base des taux de l'institution lors de sa réunion prévue la semaine prochaine (le 15) et certains redoutent que le scénario d'une hausse de +75Pts en juillet revienne sur la table.







