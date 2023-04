Taux : une stabilité parfaite inhabituelle en zone E puis $

Les marchés obligataires européens, terminent non seulement sans tendance (elle était positive ce jeudi matin) mais également sur un équilibre parfait avec des OAT stabilisées à 2,88% et des Bunds à 2,3620%.

Pas d'écart mesurable non plus sur les Bonos espagnols à 3,405% ou sur les BTP italiens à 4,2100%.

En Europe, l'inflation en Allemagne continue de se contracter (à +7,4% sur 12 mois).

La production industrielle dans la zone euro, en donnée CVS, a augmenté de 1,5% et de 1,4% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 1% et 0,4% en janvier.

Par rapport à février 2022, la production industrielle a augmenté de 2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, après des taux de variation annuel de +0,9% dans la zone euro et de +1% dans l'UE observés en janvier.



Des experts estiment une hausse de +50Pts par la BCE possible en mai, mais ils ne sont plus majoritaires: l'hypothèse des +25% tient largement la corde avec 75% des avis.



Il faut de nouveau traverser la Manche pour observer un petit décalage des cours, et une nouvelle dégradation de +3Pts des 'Gilts' à 3,5960%.



Et on retrouve un absolue stabilité des cours sur les T-Bonds US (à 3,420% après une détente initiale de 3Pts).

alors que les 'chiffres' US constituent une bonne surprise : les prix à la production aux Etats Unis n'ont augmenté que de 2,75% sur 12 mois (et de 3,6% hors alimentation) contre +4,9% et +4,5% respectivement observés au mois de février: c'est la 9ème baisse consecutive (après un plafonnement à 11,7% en mars 2022).

Le Département du Travail indique que le PPI s'est contracté de 0,5% en mars par rapport au mois précédent, mais ont augmenté de 0,1% hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Le déficit budgétaire américain bondit à 1.100Mds$, le sauvetage de SVB et Signature bank ayant alourdi les dépenses fédéral.



D'autre part, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 11.000 la semaine du 3 avril, s'établissant ainsi à 239 000 contre 228 000 la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - ressort à 240 000 en hausse de 2250 d'une semaine à l'autre.



