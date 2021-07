Taux : une stabilité quasi parfaite... et très paradoxale

La tableau est assez surprenant : les T-Bonds affichent à mi-séance une stabilité parfaite vers 1,2650% -malgré des chiffres macro très éloignés des attentes et ce n'est pas un cas isolé puisque les marchés obligataires européens sont figés à l'unisson.



C'est comme si l'inflation allemande avait été sage ou la croissance américaine conforme aux attentes.



Mais c'est tout l'inverse : le PIB des Etats-Unis a augmenté de 6,5% au deuxième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du Département du Commerce : c'est un peu mieux que les 6,4% du 1er trimestre mais c'est nettement inférieur aux +8,5% anticipés par le consensus.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -20.000 à 400.000, là encore, une embellie inférieure aux attentes.

Le 'bon côté des choses', c'est que cela peut fournir à la FED 2 bonnes excuses de retarder un 'tapering', un sujet évoqué par Jerome Powell mercredi soir (la FED pourrait en discuter d'ici fin 2021) sans que cela provoque le moindre émoi à Wall Street et sur les T-Bonds US.



Mais le chiffre le plus spectaculaire nous vient d'Allemagne où l'inflation sur 1 an s'est nettement accélérée au mois de juillet: l'indice des prix à la consommation 'IPCH', harmonisé aux normes européennes bondit de 3,1% sur un an (+0,5% en séquentiel), selon l'Office fédéral de la statistique Destatis... mais le chiffre à retenir, c'est cette envolée de +3,8% en 'données brutes' (contre 2,3% au mois de juin).



L'inflation annuelle affiche son pire score en Allemagne depuis 1982, soit presque 40 ans... ou 1993 (post-réunification allemande).



Les Bunds n'ont même pas bronché, leur rendement semble figé ce soir vers -0,447%, nos OAT gravitent autour de -0,0950% (-1Pt de base) et plus au Sud, les Bonos et BTP terminent tout simplement inchangés à 0,273 et 0,622% respectivement.



