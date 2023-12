Taux : une ultime séance de 2023 assez décevante en Europe

Le 29 décembre 2023 à 18:56 Partager

Pas de fin d'année au champagne sur l'obligataire : malgré l'absence de toutes données économiques, speech de banquier central, événement géopolitique puisque cette dernière séance du millésime 2023 s'achève sur une nette consolidation des marchés de taux européens.



Nos OAT se retendent de +9Pts à 2,56%, les Bunds de +8,5 à 2,025%, les BTP italiens de +10Pts sur les BTP italiens à 3,7030%.



Nos OAT effacent tous leurs gains depuis le 15 décembre mais flirtent avec leurs niveaux de la mi-janvier (comme si les taux n'avaient pas doublé depuis le 21 décembre 2022).

Elles se détendent de -15 à -20Pts sur l'année écoulée alors que les taux sont concrètement encore fixés à 4,00%, et pour encore plusieurs mois.

Les investisseurs anticipent 150Pts de baisse du taux directeur de la BCE dans le cadre d'une réplication des assouplissements supposés de la FED (UBS va jusqu'à l'équivalent de 10 mouvements de -25Pts).



Pas de chiffres non plus aux Etats Unis ce vendredi mais des T-Bonds qui se montrent bien plus résilients que les Bunds ou les OAT avec seulement +1Pts sur le '10 ans' US à 3,865%, un niveau comparable à celui de mi-juillet.



Le '30 ans' se dégrade de 2Pts et renoue avec les 4,01% mais paradoxalement le rendement du '1 an' et du '2 ans' s'améliore de -3 et -2Pts à 4,782% et 4,261% respectivement... le '3 mois' de -5Pts vers 5,345% parce que les économistes parient que le calendrier électoral US impose de démarrer les assouplissements monétaires très tôt dans l'année pour adopter une position plus neutre en octobre novembre 2024.



En conclusion, les taux longs en Europe sont -en relatif par rapport à leurs homologues US- très en avance sur les initiatives espérées de la BCE, avec le pari sur une inflation réellement terrassée et tendant vers 2,5% fin 2024.

Comme si les 'effets de base' si favorables en 2023 (baisse des matières premières, baisse des coûts énergétiques) allaient se prolonger au cours des prochains trimestres, sans qu'il se produise de rebonds de prix notables et de nature à rendre les banquiers centraux plus circonspects.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.