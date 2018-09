Taux : vague d'aversion au risque italien mais T-Bonds stables

28/09/2018 | 18:37

L'actualité macro-économique était dense ce vendredi (beaucoup de 'stats' de part et d'autre de l'Atlantique) mais tout ceci a été occulté, presque relégué au second plan, par l'énorme 'trou d'air' dont ont été victimes les BTP italiens, lesquels ont connu leur pire séance depuis le début de l'été avec un spectaculaire +16Pts de base à 3,07% (soit +22Pts sur la semaine écoulée).



Les BTP affichent désormais un rendement supérieur à celui des T-Bonds US (3,046%, quasi inchangés): les détenteurs de dette italienne s'inquiètent du dérapage budgétaire, lequel pourrait conduire les agences de notation à rétrograder la note du pays à BB, avec 'perspective négative'.



Et là, les portes de l'enfer s'ouvriraient pour la dette italienne car la prochaine révision pourrait la placer en catégorie 'spéculative' (non 'investment grade').

De fait, Giovanni Tria (ministre de l'économie italien) administre une douche froide en présentant un budget qui induit un déficit de 2,4% du PIB alors que la rumeur voulait qu'il reste contenu en-deçà des 2%.



Pierre Moscovici a déjà réagi en rappelant que Bruxelles ne laissera pas exploser les déficits (Milan doit revoir sa copie), au risque de provoquer une crise politique interne en Italie mais également un rejet de l'Europe (technocratique), de l'Euro (qui étouffe la croissance), et de l'austérité par la population italienne.

Face au risque italien, les investisseurs se replient vers les habituels refuges que sont les Bunds (-5,7Pts à 0,472%), les Pays Bas (-4,7Pts de base) ou encore nos OAT (-4Pts à 0,8050%).

Paradoxalement, les 'bonos' espagnols -en principe vulnérables quand la dette italienne est sous pression- ne se laissent pas contaminer et se détendent de -1Pt à 1,508%... tout les T-Bonds US à 3,045% (symbolique !).



Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de 0,8% en volume en août 2018 après une stabilité en juillet, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.

L'inflation dans l'Eurozone ressort à 2,1% en septembre (après +2% en août)



Aux Etats Unis, les revenus des ménages a progressé de +0,3% en août, les dépenses ralentissent à +0,3% (contre +0,4%).

L'indice de confiance des consommateurs du Michigan a été mesuré à 100,1 en 'version définitive' points au mois de septembre, alors que les économistes l'anticipaient revu à 100,5 points: ceci confirme la forte hausse du moral par rapport à son niveau de 96,2 points affiché au titre du mois d'août (il semble suivre la pente du Dow Jones et du Nasdaq).







