Taux : vague d'aversion risque, records absolus sur T-BondsUS

24/02/2020 | 19:23

Un climat de crise surgit sur les marchés avec une 'fuite vers la sécurité' que l'on peut qualifier de massive, vu les volumes d'échanges à Paris (pas loin de 8MdsE) et une hausse spectaculaire des marchés obligataires.



Les T-Bonds US pulvérisent leurs records absolus, leur rendement chute symétriquement au plus bas de l'histoire, de -11Pts à 1,361% sur le '10 ans' et de -10Pts à 1,82% sur '30 ans' (du jamais vu).



L'inversion de la courbe des taux US se radicalise avec le '1 an' à parité avec les '10 ans' tandis que le '3 mois' affiche 1,54% (presque 20Pts de 'spread' en 1 semaines), le '6 mois' affiche 1,474%.

Une telle évolution traduit un net regain des anticipations de baisse des taux par la FED d'ici début avril.



Les détente des taux est moins spectaculaire en Europe mais demeure significative avec -3,4Pts sur nos OAT à -0,233% et surtout -6Pts de base sur les Bunds à -0,493%.

Tension symétrique sur les BTP italiens à 0,964% alors que le pays subit une véritable psychose du coronavirus: la Lombardi -région le plus industrialisée- et la Vénitie - haut lieu du tourisme, sont touchées par des mesure de mise quarantaine de bourgades entières.

Sans parler des annulations de matchs de championnat, des défilés de haute couture, etc.



Après avoir quasiment ignoré et nié de possibles impacts négatifs de la pandémie de coronavirus (car c'était si loin de l'Europe, un problème sino-chinois comme l'affirmait Trump il y mois d'une semaine), les marchés sont soudain saisis par la peur: le virus est à nos frontières (Italie), des cas sont déjà suspectés en France (Caen).

Le FMI se montre à son tour alarmistes, évoquant des répercussions sérieuses, l'OMS redoute une 'pandémie' (l'épidémie échappant à tout contrôle et aux mesures de quarantaine actuelles).



La menace virtuelle du 'Covid19' devient brusquement concrète, la référence au SRAS (qui n'avait pas perturbé la croissance mondiale ni la hausse des marchés en 2003) semble ne plus avoir aucune pertinence: ce fut pourtant durant un mois le meilleur argument des 'bulls' pour relativiser l'avalanche de mauvaises nouvelles liées à la pandémie.



L'Or -autre actif refuge- s'envole de +2% vers 1.675$, exprimé en Euro, l'once bat un record absolu à plus de 1.550E/Oz (cours moyen observé ce lundi, record absolu inscrit 1.560E).





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.