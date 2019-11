Taux : veille de W-E morose qui conclut semaine de stagnation

29/11/2019 | 19:23

Légère dégradation -à la marge- des marchés obligataires alors que les indices boursiers plafonnent: il n'est peut-être pas très pertinent d'y voir une réaction aux chiffres du jour publiés en Europe car ils plaidaient plutôt pour une détente.

Les Bunds se dégradent de 1Pt à -0,358% alors que les ventes de détail chute de -1,9% en octobre en Allemagne.

Peu de mouvement sur les BTP italiens et les Bonos espagnols : +0,5Pt de base à 1,33% et 0,409%.



Nos OAT se dégradent également de +1Pt à -0,045% alors que notre PIB progresse au même rythme qu'aux deux trimestres précédents de +0,3%, selon les données détaillées de l'Insee, qui confirme ainsi son estimation précédente.



En rythme annuel, la hausse des prix à la consommation de la France accélérerait à +1% en novembre 2019, après +0,8% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



En octobre 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens se redressent légèrement de +0,2% en volume, après -0,3% en septembre.

Sur la semaine écoulée, nos OAT terminent parfaitement inchangées.



En Europe, le taux de chômage s'est encore réduit, à 7,5% en octobre, tandis que l'inflation, si elle se reprend un peu, n'a remonté qu'à 1% en novembre, loin des 2% visés par la BCE.



Pas de chiffres aux Etats Unis pour cette demi-séance mais correction de +3,5Pts de base sur les T-Bonds à 1,775% : tout comme pour nos OAT, le score de la semaine ressort -in extremis- nul et vierge.







