Taux : volatilité sur fond d'action massive coordonnée des BC

Ce fut une séance en 'portes de saloon' sur l'obligataire avec un début de journée 'risk off' (forte détente des taux, avec jusqu'à -20Pts sur les Bunds à 1,925%), puis renversement de situation, les banques centrales réussissent à rassurer et le 'risk-on' revient en force, le CAC40 progresse de presque +4% en ligne droite en quelques heures... et les Bunds reperdent symétriquement toute leur avance pour en terminer vers 2,12%.

Nos OAT affichent -3Pts vers 2,6640%, après avoir inscrit un rendement plancher de 2,526%.



Idem pour les T-Bonds US qui ont d'abord effacé 10Pts à 3,29% (au plus bas) avant de se retendre de +20Pts pour tutoyer les 3,50% (+11Pts).



Les marché ont donc tangué en début de matinée avant que les opérateurs se sentent rassurés par l'action coordonnée des 6 plus grandes banques centrales du monde qui unissent leurs efforts pour saturer le système financier en liquidités... en mode 'no-limit'.

La FED, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Japon, la Banque nationale suisse (BNS) annoncent ce jour des mesures concertées visant à améliorer l'approvisionnement en liquidités par les accords permanents de 'swaps' (prêts contre collatéral fourni par les banques) en dollars US.



Christine Lagarde vient de déclarer que 'les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive: sans ces tensions, nous aurions indiqué que d'autres hausses de taux étaient nécessaires'.



Voilà une façon habile de confirmer que les hausses de taux sont probablement terminées, puisqu'elles ne sont plus nécessaires.



Et comme si tout le monde s'était mis d'accord, la FED vient de délivrer une déclaration dans le même registre : 'les turbulences actuelles pourraient favoriser le repli de l'inflation via un 'choc' de confiance. Des consommateurs plus timorés avec le stress bancaire, des emplois vacants qui trouvent preneurs face au risque économique 'perçu', iraient dans le sens de moins de pression sur les salaires'.



Les marchés se trouvent confortés dans l'anticipation d'un changement de cap de la part de la Fed, qui devrait avoir à coeur de ne pas déstabiliser davantage un système financier déjà plongé dans la tourmente.



Selon le baromètre 'FedWatch' de CME Group, les investisseurs estiment à près de 48% la probabilité d'un statu quo de la banque centrale américaine à l'issue de son FOMC de cette semaine.



Les 52% restants tablent, eux, sur un relèvement de taux limité de 0,25 point de pourcentage.



'Si la Fed procédait à une augmentation de 0,5% - ce qui semblait tout à fait possible il y a une semaine à peine - les marchés pourraient être sérieusement ébranlés', avertit Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région Europe.







