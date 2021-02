Taxe carbone : incidence comparée en France et dans le reste de l'Europe

Note : Impacts à moyen terme d'une hausse du prix du carbone de 50 euros/tonne, donnés en % de la valeur ajoutée dans la région considérée. L'écart est en points de pourcentage. APU : Administration publique.

La taxe carbone est considérée par les économistes comme un outil indispensable de la lutte contre le changement climatique, à même d'inciter les différents acteurs de l'économie, ménages ou entreprises, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ce billet s'intéresse aux effets économiques d'une taxe carbone dans le cas théorique où, afin d'atteindre les objectifs affichés par la Commission européenne (réduction des émissions de 55% en 2030 par rapport à 1990 et neutralité carbone en 2050), l'ensemble des pays de l'UE (Union Européenne) serait amené à généraliser une fiscalité commune sur le carbone dans les prochaines années. Il n'aborde pas la question de l'efficacité environnementale de la taxe ni celle des politiques d'accompagnement qui pourraient être menées en complément (politique de redistribution, soutien aux investissements verts etc.).

En nous appuyant sur un document de travail récent, nous montrons que l'impact sur l'économie française serait moindre que dans le reste de l'UE. Ceci s'explique principalement par des différences de structure sectorielle de production.

Nous simulons l'impact à moyen terme d'une hausse forfaitaire du prix du carbone de 50 euros/tonne d'équivalent CO 2 au sein de l'UE à l'aide d'un modèle multi-secteurs incluant trois blocs de pays : la France, le reste de l'UE et le reste du monde. Cette hausse consiste d'une part en une taxe sur la consommation d'énergies fossiles (pétrole, charbon), payée par les ménages et les entreprises, et d'autre part en une taxe payée par les entreprises sur les émissions de GES causées directement par leur activité, comme par exemple le méthane produit par l'élevage des bovins. Grâce à sa granularité sectorielle, ce modèle prend en compte l'hétérogénéité des surcoûts engendrés par la taxe selon les secteurs et les caractéristiques technologiques de ces derniers. Un secteur à l'intensité carbone - définie comme la quantité de GES émise par euro produit - plus forte fera ainsi face à un taux de taxe plus élevé par euro produit. La taxe payée par les entreprises représenterait 0,6% de la valeur ajoutée (VA) française (contre 0,9% dans le reste de l'UE), mais avec des taux sectoriels allant de 0,03% pour les activités financières, immobilières et spécialisées à 12,2% pour l'agriculture. La taxe payée par les ménages représenterait quant à elle 0,16% de la consommation en France contre 0,22% dans le reste de l'UE. Nous supposons que l'ensemble des recettes est redistribué à parts égales à tous les ménages.

Le modèle reproduit explicitement le réseau international de production au niveau sectoriel, c'est-à-dire l'ensemble des flux de consommations intermédiaires et finaux entre secteurs productifs et ménages à travers le monde. Ceci permet de prendre en compte l'interdépendance entre secteurs et entre pays provenant des chaînes de valeur intégrées dans le processus de production : les fournisseurs comme les clients des entreprises des secteurs taxés sont ainsi affectés par ce canal. De plus, les producteurs peuvent modifier leurs choix d'intrants intermédiaires afin de minimiser leurs coûts de production en réponse à la taxe, par exemple en diminuant leur utilisation d'énergie fossile en faveur de l'énergie électrique.

Le graphique 2 représente schématiquement la structure sectorielle de la France. Il illustre le fait que certains secteurs comme l'industrie manufacturière, le commerce ou les services administratifs échangent beaucoup avec d'autres secteurs. Très interconnectés, ils constituent des nœuds dans la propagation des effets de la taxe.