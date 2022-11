Taylor Swift annonce sa première tournée des stades aux États-Unis depuis cinq ans

L'auteure-compositrice-interprète américaine de 32 ans a sorti son 10e album studio "Midnights" le 21 octobre, et mardi, sa popularité fulgurante a fait d'elle la première artiste à revendiquer les 10 places du Billboard 100 en 64 ans d'histoire du classement des chansons.

Sa tournée de 2023 présentera le nouvel album tout en étant une rétrospective de sa prolifique et riche carrière. Dans un post Instagram, Swift a déclaré que la tournée - baptisée "The Eras Tour" - serait "un voyage à travers les époques musicales de ma carrière (passées et présentes !)".

Les dates de concert aux États-Unis s'étendent de mars à août 2023, et les spectacles auront lieu dans des stades dans ou près de grandes villes comme Boston, New York, Los Angeles et Chicago.

"Je suis impatient de voir vos superbes visages là-bas. Cela a mis du temps à arriver", a écrit Swift.

La dernière tournée des stades de Swift remonte à 2018, pour promouvoir son album "Reputation". Elle a depuis publié de nouveaux albums studio "Lover", "Folklore" et "Evermore", et réenregistré ses albums "Red" et "Fearless", mais n'a pas donné de spectacles pendant la pandémie de COVID-19. "Folklore" a été nommé album de l'année aux Grammys en 2021.

Les premières parties de la tournée The Eras Tour seront assurées par les artistes Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, MUNA, Haim, Gracie Abrams, Gayle et Owenn.