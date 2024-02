Le président américain Joe Biden s'est moqué des théories du complot le concernant et concernant la superstar de la pop Taylor Swift lors d'une apparition dans une émission de fin de soirée, et il avait une réponse toute prête à la question de savoir si elle le soutiendra en 2024 : c'est confidentiel.

Lors d'une apparition dans l'émission "Late Night with Seth Meyers" sur NBC, lundi, Joe Biden, un démocrate, a plaisanté avec Seth Meyers, un humoriste, sur les théories de conspiration selon lesquelles le président et l'auteur-compositeur-interprète seraient de "mèche". M. Meyers a indiqué qu'un sondage récent montrait que 18 % des Américains pensaient que M. Biden et Mme Swift travaillaient ensemble d'une manière ou d'une autre.

"Pouvez-vous confirmer ou infirmer qu'il existe une conspiration active entre vous et Mme Swift ? Mme Meyers a demandé à M. Biden.

"D'où tenez-vous cette information ?", s'est moqué le président, sous les rires. "C'est confidentiel.

Mme Swift, dont l'immense popularité auprès des jeunes serait une aubaine pour le président alors qu'il brigue un nouveau mandat en 2024, a soutenu M. Biden en 2020, a souligné le président avec plaisir.

"Vous pensez que cela pourrait se reproduire ? a demandé M. Meyers.

"Je vous l'ai dit, c'est confidentiel", a répondu M. Biden.

L'apparition de M. Biden dans l'émission, qui a été enregistrée lundi et diffusée tôt mardi, est la dernière tentative du président de se rapprocher des jeunes et de dissiper les inquiétudes concernant son âge après qu'un rapport de l'avocat spécial a soulevé des questions sur sa mémoire et son acuité mentale.

M. Biden, 81 ans, a fait remarquer que l'ancien président Donald Trump, son probable rival républicain, 77 ans, était proche de lui en âge et avait eu ses propres problèmes de dérapages verbaux.

"Il faut regarder l'autre. Il est à peu près aussi âgé que moi, mais il ne se souvient même pas du nom de sa femme", a déclaré M. Biden, faisant référence à la récente intervention de M. Trump lors de la conférence conservatrice CPAC, au cours de laquelle certains ont pensé qu'il avait appelé sa femme, Melania, "Mercedes".

Mercedes Schlapp, ancienne responsable de la communication à la Maison Blanche de M. Trump, est l'une des organisatrices de la CPAC. C'est peut-être à elle que l'ancien président a fait référence.

M. Biden a également cherché à répondre aux préoccupations concernant son âge en comparant ses politiques à celles de M. Trump dans des domaines tels que l'avortement. M. Biden soutient le droit des femmes à l'avortement ; M. Trump s'est dit fier d'avoir nommé trois nouveaux juges à la Cour suprême pendant son mandat, qui ont ensuite contribué à abroger la décision historique Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement dans tout le pays.

"Ce qui compte, c'est l'ancienneté de vos idées. C'est un homme qui veut nous ramener en arrière", a déclaré M. Biden en faisant référence à M. Trump. "Il veut nous ramener à Roe v. Wade. Il veut nous ramener en arrière sur toute une série de questions.