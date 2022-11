Taylor Swift remporte le plus de prix aux MTV Europe Music Awards

Parmi les doubles lauréats figurent Nicki Minaj pour la meilleure chanson et le meilleur hip-hop, et le DJ et producteur de disques français David Guetta a remporté le prix de la meilleure électronique et de la meilleure collaboration.

L'événement, diffusé sur MTV depuis Duesseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, a honoré des musiciens du Brésil à la Corée du Sud.

Il a comporté une apparition de l'orchestre ukrainien Kalush, vainqueur du concours Eurovision de la chanson de cette année, qui a interprété "Stefania" dans une arène illuminée par les couleurs nationales de l'Ukraine, le bleu et le jaune.

La chanteuse pop américaine Swift, qui portait une robe en maille bijou, a remporté les prix du meilleur artiste, de la meilleure pop, de la meilleure vidéo et de la meilleure vidéo longue durée.

"J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris sur la façon dont la réalisation de films peut être une extension naturelle de ma narration", a déclaré Swift en acceptant le prix de la vidéo longue durée.

Dans "All Too Well", Swift s'inspire du Hollywood des années 1970 et raconte une relation amoureuse effilochée qui se désintègre, ne laissant derrière elle qu'un foulard et des souvenirs.

"C'était rare, j'étais là, je ne m'en souviens que trop bien", chante Swift.

La chanson gagnante de Minaj, "Super Freaky Girl", reprend le tube de 1981 "Super Freak" avec les paroles "I can lick it, I can ride it while you slippin' and slidin'".

La pop star britannique Harry Styles a gagné dans la catégorie "meilleur live" et la Thaïlandaise Lalisa 'Lisa' Manoban a remporté le prix de la meilleure K-pop. BTS de Corée du Sud, la sensation mondiale de la K-pop, a remporté la catégorie des plus grands fans.

Les hôtes du spectacle étaient la pop star britannique Rita Ora et le réalisateur Taika Waititi, qui se sont mariés cette année. Ora elle-même a remporté le prix du "meilleur look".

Duesseldorf a un héritage musical en tant que foyer du groupe électronique allemand pionnier Kraftwerk, qui a influencé des générations de musiciens pop et dance avec des morceaux envoûtants tels que "Autobahn".

La ville a également accueilli le Concours Eurovision de la chanson en 2011.

Des adolescents en délire ont regardé les stars descendre un tapis rouge avant que l'événement ne soit diffusé depuis le PSD Bank Dome.

Julian Lennon, le fils de John Lennon des Beatles, a déclaré en entrant qu'il n'avait pas vu de concert depuis des années et qu'il était impatient d'y assister.

Le groupe de rock Muse, qui a remporté le prix du meilleur rock, a déclaré qu'il dédiait sa victoire aux peuples d'Ukraine et d'Iran.

Le frontman de Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, coiffé d'un chapeau rose, a déclaré avant le spectacle qu'il espérait que davantage de groupes ukrainiens seraient présents l'année prochaine.