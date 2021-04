Tchad-Idriss Deby remporte un sixième mandat présidentiel

N'DJAMENA, 19 avril (Reuters) - Idriss Deby a remporté un sixième mandat présidentiel, selon les résultats provisoires des élections dévoilés lundi, alors que l'armée a déclaré avoir repoussé une colonne d'insurgés qui avançait vers la capitale N'Djamena.

Idriss Deby, 68 ans, a obtenu 79,3% des voix lors de l'élection du 11 avril, après que les principaux dirigeants de l'opposition ont boycotté le scrutin pour protester contre ses efforts visant à prolonger ses 30 ans au pouvoir.

Idriss Deby a pris le pouvoir lors d'une rébellion armée en 1990. Il est l'un des plus anciens dirigeants d'Afrique et un proche allié des puissances occidentales qui luttent contre les militants islamistes en Afrique occidentale et centrale.

Mais il est confronté à des insurrections répétées dans le nord du pays et doit également faire face à un mécontentement croissant suscité par sa gestion de la manne pétrolière et le traitement réservé à l'opposition. (Mahamat Ramadane, Cooper Inveen et Aaron Ross; version française Camille Raynaud)