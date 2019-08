TeamViewer : IPO d'une tech allemande à plus de 4 milliards ?

28/08/2019 | 10:40

Actuellement détenu par le fonds Permira, le groupe technologique allemand TeamViewer a donné le coup d'envoi de son introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) à Francfort. L'opération pourrait se concrétiser d'ici la fin de l'année 2019, 'suivant les conditions de marché'.



Selon Bloomberg, Permira envisagerait une valorisation d'entre quatre et cinq milliards d'euros.



TeamViewer édite des logiciels d'accès à distance, de télétravail, de collaboration en ligne et de télémaintenance. Le groupe estime son marché à 10 milliards d'euros en 2018 assortis d'une croissance de 24% l'an, qui devrait le porter à environ 30 milliards d'euros en 2023. Le groupe emploie environ 800 personnes.



Ses logiciels, qui ont été installés plus de deux milliards de fois depuis 2005, sont actuellement actifs sur plus de 340 millions d'appareils. TeamViewer souligne que son modèle économique, qui repose sur l'abonnement, se caractérise par une croissance et une rentabilité fortes. Son CA est passé de 185 millions en 2017 à 230 millions en 2018 (+ 25%), avant de grimper encore de 37% au 1er semestre 2019, à 142 millions d'euros. La marge d'EBITDA (74 millions sur le semestre) dépasse 50%. Sur l'ensemble de 2018, TeamViewer anticipe un CA d'entre 310 et 320 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA cash de 177 à 183 millions.





