Technicolor : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Vendredi 21 décembre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TECHNICOLOR (-12,80% à 0,80 euro)Encore une séance compliquée pour Technicolor, qui a vu son titre lourdement chuter sur la Place de Paris. Et pour cause : le spécialiste des technologies de l'image et du son a lancé un nouvel avertissement sur résultats. Il prévoit désormais un Ebitda Ajusté 2018 (à taux de change constant par rapport à 2017) compris entre 265 millions d'euros et 275 millions d'euros. Auparavant, Technicolor visait un Ebitda Ajusté globalement stable par rapport à 2017, où ce dernier était ressorti à 291 millions d'euros.