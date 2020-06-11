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Technicolor souhaite pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée

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11/06/2020 | 22:30

11 juin (Reuters) -

* TECHNICOLOR - LES NÉGOCIATIONS AVEC LES CRÉANCIERS AVANCENT DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION OUVERTE LE 2 JUIN

* TECHNICOLOR - AFIN DE FACILITER LA MISE EN UVRE DUNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION, LE GROUPE SOUHAITE AVOIR LA POSSIBILITÉ DE DEMANDER, LE CAS ÉCHÉANT, L'OUVERTURE EN FRANCE D'UNE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE

* TECHNICOLOR -CETTE PROCÉDURE PERMETTRAIT LA MISE EN UVRE D'UNE TELLE OPÉRATION AVEC SEULEMENT LACCORD DE LA MAJORITÉ DES 2/3 DES PRÊTEURS CONCERNÉS Texte original sur Eikon (Rédaction de Paris)

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