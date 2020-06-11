Technicolor souhaite pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée

11 juin (Reuters) -
* TECHNICOLOR - LES NÉGOCIATIONS AVEC LES CRÉANCIERS
AVANCENT DANS
LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION OUVERTE LE 2 JUIN
* TECHNICOLOR - AFIN DE FACILITER LA MISE EN UVRE DUNE
OPÉRATION
DE RESTRUCTURATION, LE GROUPE SOUHAITE AVOIR LA POSSIBILITÉ DE
DEMANDER, LE CAS ÉCHÉANT, L'OUVERTURE EN FRANCE D'UNE SAUVEGARDE
FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE
* TECHNICOLOR -CETTE PROCÉDURE PERMETTRAIT LA MISE EN UVRE
D'UNE
TELLE OPÉRATION AVEC SEULEMENT LACCORD DE LA MAJORITÉ DES 2/3
DES PRÊTEURS CONCERNÉS
Texte original sur Eikon
(Rédaction de Paris)