Technip Energies : Berenberg initie le suivi du titre à l'Achat

Le 20 février 2024 à 10:05

Berenberg initie sa couverture à l'achat sur le titre Technip Energies avec un objectif de cours à 26 euros. Le broker estime que la position de leader de Technip Energies sur le marché du GNL et les perspectives positives pour les nouvelles attributions de GNL, devraient soutenir une solide croissance du chiffre d'affaires du groupe d’ingénierie dans le segment "Project Delivery" (PD). La livraison des grands projets d'expansion du GNL du champ Nord au Qatar soutient le taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires du segment PD de 10% en 2023-2026 estimé par Berenberg.



En outre, la sécurité énergétique et le passage du charbon au gaz devraient entraîner une augmentation de la demande de GNL à moyen terme. Selon Berenberg, les marges dans le segment "Project Delivery" resteront élevées (entre 6,5% et 7,5%) en raison de la sélectivité de Technip Energies et de sa forte discipline en matière d'appels d'offres.