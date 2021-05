Technip Energies a réalisé avec succès la fixation du prix de son offre d'obligations inaugurale pour un montant de 600,000,000

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE A TOUTE PERSONNE AMERICAINE OU A TOUTE PERSONNE SE SITUANT AUX ETATS-UNIS OU DANS UNE JURIDICTION OU LA DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION D'UN TEL COMMUNIQUE DE PRESSE EST ILLEGALE.

Regulatory News:

Technip Energies N.V. (Paris:TE) (ISIN:NL0014559478) (« Technip Energies » ou la « Société »), leader en ingénierie et technologie pour la transition énergétique, annonce aujourd'hui la fixation du prix de son offre inaugurale d'obligations séniores non garanties d'un montant total de €600,000,000 et d’un rendement de 1.125% (les « Obligations »).

L'offre a été sursouscrite plus de 3 fois auprès d'une large base d'investisseurs européens. Le montant principal total des Obligations à émettre dans le cadre de l'offre a été porté de €500,000,000 à €600,000,000.

Technip Energies a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'un crédit-relais de €650,000,000 mis à la disposition de Technip Energies dans le cadre de la scission de Technip Energies de TechnipFMC plc réalisée le 16 février 2021.

Le règlement livraison aura lieu le 28 mai 2021. A cette date, les obligations seront admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Technip Energies est accompagnée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale et Standard Chartered Bank AG, qui ont agi en tant que coordinateurs globaux et chefs de file conjoints ainsi que Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A et J.P. Morgan AG agissant en tant que teneurs de livres actifs et Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities (Europe) N.V. et UniCredit Bank AG qui ont agi en tant que teneurs de livre passifs.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, conjointement avec des ADR négociés sur les marchés de gré à gré.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR»). Pour plus d'informations : www.technipenergies.com

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente de titres financiers ou une sollicitation d'achat de titres financiers, dans quelque juridiction que ce soit. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public et il n'y aura pas de distribution au public de documents connexes dans quelque juridiction que ce soit.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une vente de titres financiers aux États-Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application de la réglementation d'une telle juridiction. Les titres financiers ne pourraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption à l'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée. Technip Energies n'a pas l'intention d'enregistrer les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public de titres financiers aux Etats-Unis.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être diffusé, publié ou distribué directement ou indirectement à une personne américaine ou en tout ou partie aux États-Unis (conformément aux définitions du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) ou dans toute juridiction où il est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de presse.

