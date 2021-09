Technip Energies : annonce la date de publication des résultats financiers des neuf premiers mois 2021 et de sa conférence téléphonique

Regulatory News:

Technip Energies (PARIS:TE) publiera ses résultats financiers des neuf premiers mois 2021 le jeudi 21 Octobre 2021 à 07h30 heures CET. La société organisera une conférence téléphonique sur les résultats le même jour, à 13h00 heures CET.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence:

France: +33 1 76 70 07 94 Royaume-Uni: +44 (0) 2071 928000 Etats-Unis: +1 631 510 74 95 Code de conférence: 8339559

L'événement sera diffusé simultanément sur notre site internet via un webcast et sera accessible au lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/uiozr7hx

Pour écouter le webcast, veuillez-vous inscrire sur notre site internet au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Le webcast sera disponible sur demande peu de temps après la fin de la conférence.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré à gré aux États-Unis.

Pour plus d'informations : www.technipenergies.com

