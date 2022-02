Technip Energies investit dans la société éolienne offshore flottante X1 Wind

Regulatory News:

Technip Energies (PARIS:TE), leader de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce ce jour avoir acquis une participation de 16,3% dans X1 Wind. X1 Wind est une startup du secteur des énergies renouvelables qui a conçu un flotteur innovant et disruptif pour éolienne offshore avec des avantages environnementaux et opérationnels notables.

Technip Energies est le principal investisseur de ce tour de financement, auquel participe également le fonds du Conseil européen de l’innovation (EIC) détenu par la Commission européenne, conseillé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et certains actionnaires historiques de X1 Wind. Selon les termes de l'accord, Technip Energies aura deux des neuf sièges du Conseil d'administration de X1 Wind.

Cet investissement stratégique est combiné à un accord opérationnel par lequel Technip Energies soutiendra la direction de X1Wind en participant à des comités techniques et de commercialisation conjoints ; le groupe apportera également ses capacités d'ingénierie, d'exécution de projets offshore et son savoir-faire d'industrialisation pour accompagner le concept X1 Wind jusqu'à l'application commerciale, dans le but d'inclure cette technologie pionnière dans l'offre éolienne offshore flottante (FOW) de Technip Energies.

Le concept X1 Wind FOW est basé sur un amarrage TLP (Tension Leg Platform), avec un système de girouette et une turbine sous le vent. La conception permet un flotteur plus léger avec un besoin en acier considérablement réduit et un système d'amarrage plus efficace et restreint minimisant l'impact sur le fond marin. Il est évolutif pour les turbines de plus de 15 MW, facilitant un déploiement rentable pour les parcs éoliens offshore à grande échelle. Technip Energies et X1 Wind collaboreront pour le développement d'un premier démonstrateur à échelle commerciale, ainsi que sur les plans d'industrialisation et de commercialisation associés.

Willy Gauttier, Vice-président de Technip Energies pour l'éolien flottant en mer, a déclaré : « Avec cet investissement et cette collaboration, Technip Energies montre qu'il n’adresse pas seulement le marché actuel de l'éolien offshore flottant avec sa technologie semi-submersible actuelle, mais qu’il prépare aussi le futur avec ce design prometteur pour devenir le leader de la prochaine génération de flotteurs. Grâce à notre exécution de projets offshore et à notre expérience dans le développement de concepts techniques jusqu'à la commercialisation, nous sommes convaincus que X1 Wind sera un ajout de valeur au portefeuille de solutions technologiques de Technip Energies dans un avenir proche ».

Alex Raventos, co-fondateur et PDG de X1 Wind, a déclaré : « En associant notre capacité d'innovation et notre technologie légère de rupture, aux décennies d'expérience de Technip Energies dans le secteur offshore et à ses antécédents éprouvés dans la mise en œuvre des premiers projets éoliens flottants, nous formons une alliance stratégique parfaite pour développer la prochaine génération de technologie éolienne flottante. Cette collaboration vise également à apporter la nécessaire réduction de coûts pour permettre au secteur de l'éolien flottant d'atteindre des objectifs ambitieux et ainsi de contribuer à un mix énergétique neutre en carbone et compétitif ».

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.

Pour plus d'informations : https://www.technipenergies.com

À propos de X1 Wind

X1 Wind est un développeur de technologie éolienne flottante disruptive. Basée à Barcelone, en Espagne, la mission de l'entreprise est de fournir des solutions hautement évolutives qui fournissent une énergie propre et abordable tout en réduisant les émissions de carbone dans le monde entier. Le concept unique d'éolienne flottante de l'entreprise a été initialement développé par Carlos Casanovas en 2012, alors qu'il étudiait au Massachusetts Institute of Technology (MIT), avant de faire évoluer la technologie brevetée pendant près d'une décennie. Au cours des dernières années, X1 Wind a rapidement fait progresser sa technologie, ayant exécuté avec succès plusieurs campagnes d'essais en réservoir et achevé la conception, l'assemblage et le chargement d'un démonstrateur complet à l'échelle partielle dans les Îles Canaries. Il a récemment reçu le programme Accelerator du Conseil européen de l'innovation (EIC) pour développer et intensifier ses innovations et accélérer ses opérations commerciales. La société a régulièrement constitué une équipe d’experts de l’industrie de l’éolien offshore et des secteurs associés.

Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Ces déclarations prospectives concernent généralement des évènements futurs et des prévisions de revenus, de bénéfices, de flux de trésorerie ou d’autres aspects des activités ou des résultats d’exploitation de Technip Energies. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « attendre », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et des expressions similaires, y compris dans leur forme négative. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, croyances et hypothèses actuelles de Technip Energies concernant les développements et les conditions commerciales futurs et leurs effets potentiels sur Technip Energies. Bien que Technip Energies estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont faites, il ne peut y avoir aucune garantie que les développements futurs affectant Technip Energies seront ceux que Technip Energies anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de Technip Energies comportent des risques et des incertitudes (dont certains sont significatifs ou indépendants du contrôle de Technip Energies et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de l'expérience historique de Technip Energies et des attentes ou projections actuelles de Technip Energies. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer significativement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives.

Pour toute information concernant les facteurs importants connus susceptibles d’entrainer un écart entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, veuillez consulter les facteurs de risque de Technip Energies énoncés dans les documents déposés par Technip Energies auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, qui incluent l’amendement n° 4 à la déclaration d'enregistrement de Technip Energies sur le formulaire F-1 déposé le 11 février 2021.Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Technip Energies ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

