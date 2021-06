Technip Energies : interviendra lors de la conférence J.P. Morgan Energy, Power & Renewables

Regulatory News:

Technip Energies (PARIS:TE) annonce aujourd’hui qu’Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, s’adressera le mardi 22 juin à 10h30 EDT, aux participants de l’événement suivant :

J.P. Morgan Energy, Power & Renewables Conference

22 – 23 juin 2021

Lieu : Conférence virtuelle

Le webcast audio de l’évènement sera disponible simultanément dans la section « Relations Investisseurs » de notre site internet via le lien suivant : https://investors.technipenergies.com/.

Il n’y aura pas de présentation associée à ce webcast.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis. Pour plus d'informations : www.technipenergies.com

