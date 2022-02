Technip Energies remporte un contrat significatif auprès de PETRONAS Chemicals Fertiliser Kedah pour une nouvelle usine de mélamine à empreinte CO2 réduite en Malaisie

Regulatory News:

Technip Energies (PARIS:TE) (ISIN:NL0014559478), leader d'un consortium avec Dialog E&C Sdn. Bhd., a remporté un contrat significatif(1) d'ingénierie, fourniture d‘équipements, construction et mise en service (EPCC) auprès de PETRONAS Chemicals Fertilizer Kedah Sdn. Bhd., (PC FK), une filiale de PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), pour une nouvelle usine de mélamine à empreinte CO 2 réduite qui sera intégrée dans le complexe existant de Gurun, à Kedah, en Malaisie.

Ce contrat EPCC fait suite à la réalisation de l’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) par Technip Energies. Le projet porte sur la construction d’une nouvelle usine de mélamine d’une capacité de 60 000 tonnes par an, utilisant la technologie CASALE Low Energy Melamine (LEM™). Elle sera interconnectée à l'usine d'urée existante, où le CO 2 généré dans le procédé de production de mélamine sera recyclé, permettant ainsi de minimiser l'empreinte CO 2 de ce nouvel actif.

Technip Energies est en charge de la gestion globale du projet, de l'ingénierie, de la fourniture des équipements et de la mise en service, tandis que Dialog E&C est responsable de la construction et de la pré-mise en service. Il s'agit d'un partenariat très solide qui s'appuie sur plusieurs décennies d'expérience dans la réalisation de projets en Malaisie.

Marco Villa, COO de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accompagner PCG dans la construction de leur première usine de mélamine, participant ainsi à la diversification de leur portefeuille de produits. Technip Energies s'engage à fournir un actif hautement performant, économe en énergie et à faible émission de carbone, marquant ainsi une étape clé dans notre longue et fructueuse histoire en Malaisie avec PETRONAS. »

(1) Pour Technip Energies, un contrat « significatif » représente entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220210006031/fr/