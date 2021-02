TechnipFMC : Technip Energies et Chiyoda remportent un contrat majeur de GNL pour le projet North Field East au Qatar

Technip Energies et Chiyoda remportent un contrat majeur de GNL pour le projet North Field East au Qatar

Février 9, 2021

LONDRES, PARIS, HOUSTON, le 9 février 2021 - TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) est heureux d'annoncer que CTJV, la joint-venture entre Chiyoda Corporation et Technip Energies, a remporté un contrat majeur(1) portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) auprès de Qatar Petroleum pour les installations à terre de gaz naturel liquéfié (GNL) du projet North Field East (NFE).

Le contrat couvre la livraison de 4 méga trains de GNL, chacun d'une capacité de 8 millions de tonnes par an (Mtpa), ainsi que les infrastructures associées. Le projet comprendra également un important complexe pour capter et séquestrer le CO2, conduisant ainsi à une réduction de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des infrastructures de GNL similaires.

Ces nouvelles installations recevront environ 6 milliards de pieds cubes standard par jour(2) de gaz naturel en provenance de la partie est du champ North Field du Qatar, qui est le plus grand champ de gaz non associé au monde. Le projet d'expansion produira environ 33 Mtpa de GNL supplémentaire, faisant passer la production totale du Qatar de 77 à 110 Mtpa.

Arnaud Pieton, Président de Technip Energies, a commenté: « Nous sommes extrêmement honorés d'avoir remporté auprès de Qatar Petroleum ce prestigieux méga projet GNL avec notre partenaire de longue date Chiyoda. Cela démontre la continuité et la force de notre joint-venture après la livraison réussie des 6 méga trains de GNL existants. Ce contrat témoigne également de la capacité de Technip Energies à intégrer les technologies vers un GNL à faible émission carbone et illustre notre vision d'accélérer la transition énergétique. »

Technip Energies est un acteur fort au Qatar, pays stratégique pour l'entreprise, avec une présence locale depuis 1986.

(1) Pour TechnipFMC, un contrat « majeur » dépasse 1 milliard de dollars.

(2) Environ 170 millions de m3

