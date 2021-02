TechnipFMC : Technip Energies ouvre un nouveau chapitre de son histoire, au service de la transition énergétique

Technip Energies ouvre un nouveau chapitre de son histoire, au service de la transition énergétique

Février 16, 2021

Aujourd'hui marque la cotation et le premier jour de négociation des actions de Technip Energies, leader de l'ingénierie et des technologies, sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext à Paris (symbole boursier : TE).

La nouvelle identité du Groupe est à la fois l'hommage à une entreprise, au nom réputé et respecté, qui symbolise 60 ans de réalisation de projets « Technip » et le reflet de sa vision de repousser les limites du possible en accélérant la transition vers à une société bas carbone « Energies ».

Leader du gaz naturel liquéfié (GNL), de l'hydrogène et de l'éthylène, avec des positions fortes dans les marchés en croissance de la chimie durable et la gestion du CO2, Technip Energies est au cœur des thématiques de la transition énergétique et prêt à répondre aux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Le savoir-faire opérationnel de l'entreprise, associé à la flexibilité de son modèle lui permettent d'accompagner ses clients à chaque étape de la chaîne de transformation et de les aider à faire de leur vision une réalité durable.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a déclaré: « Technip Energies constitue une force motrice pour relever les défis de la transition énergétique auxquels notre industrie et notre monde doivent faire face. Nous sommes convaincus que l'avenir de l'énergie est en train de se dessiner et que nous avons un rôle important à jouer, en lien avec notre mission de conception et de fourniture de solutions énergétiques à valeur ajoutée. Je suis fier et enthousiaste d'ouvrir ce nouveau chapitre avec les 15 000 professionnels de l'entreprise qui s'engagent partout dans le monde à apporter le meilleur de leur esprit pionnier et de leur expertise afin de transformer le secteur de l'énergie pour un avenir meilleur. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR»). Pour plus d'informations :www.technipenergies.com Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu'amendée, et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée. Ces déclarations prospectives concernent généralement des évènements futurs et des prévisions de revenus, de bénéfices, de flux de trésorerie ou d'autres aspects des activités ou des résultats d'exploitation de Technip Energies. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « attendre », « anticiper », « planifier », « avoir l'intention », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et des expressions similaires, y compris dans leur forme négative. L'absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, croyances

et hypothèses actuelles de Technip Energies concernant les développements et les conditions commerciales futurs et leurs effets potentiels sur Technip Energies. Bien que Technip Energies estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont faites, il ne peut y avoir aucune garantie que les développements futurs affectant Technip Energies seront ceux que Technip Energies anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de Technip Energies comportent des risques et des incertitudes (dont certains sont significatifs ou indépendants du contrôle de Technip Energies) et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de l'expérience historique de Technip Energies et des attentes ou projections actuelles de Technip Energies. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer significativement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives.

Pour toute information concernant les facteurs importants connus susceptibles d'entrainer un écart entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, veuillez consulter les facteurs de risque de Technip Energies énoncés dans les documents déposés par Technip Energies auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, qui incluent l'amendement n° 4 à la déclaration d'enregistrement de Technip Energies sur le formulaire F-1 déposé le 11 février 2021.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Technip Energies ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

