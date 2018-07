TechnipFMC annonce ses résultats du deuxième trimestre 2018 0 0 25/07/2018 | 22:18 Envoyer par e-mail :

Prises de commandes de 4,2 milliards de dollars ; les commandes sont supérieures au chiffre d’affaires dans tous les segments Subsea : prises de commandes de 1,5 milliard de dollars, ratio prises de commandes/chiffre d’affaires (book-to-bill) de 1,2 , carnet de commandes de 6,2 milliards de dollars Onshore/Offshore : prises de commandes de 2,3 milliards de dollars, ratio book-to-bill de 1,7 , carnet de commandes de 8,3 milliards de dollars

Révision à la hausse des prévisions du segment Onshore/Offshore pour 2018 Regulatory News: TechnipFMC plc (NYSE:FTI) (Paris:FTI) a publié aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre 2018. Le résultat net global de la société a atteint 105,7 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action diluée. Sont inclus dans ce résultat 26,1 millions de dollars au titre de charges et crédits après impôts, soit 0,05 dollar par action diluée, comme détaillé dans les annexes jointes au présent document. Le bénéfice par action dilué ajusté s’est élevé à 0,28 dollar. Les éléments avant impôts suivants ont eu une incidence sur le trimestre et n'ont pas été inclus dans les prévisions du Groupe : Des pertes de change de 24,3 millions de dollars, soit 0,04 dollar par action diluée, intégrées aux charges corporate ; et

Une augmentation de la dette à payer aux partenaires de coentreprises, d'un montant de 49,1 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action diluée, intégrée aux charges corporate. Le chiffre d’affaires global de la Société s’est établi à 2 960,9 millions de dollars. L’EBITDA ajusté, qui exclut les charges et crédits, a atteint 377,2 millions de dollars. La marge d'EBITDA ajusté a été de 12,7 %. Résumé des états financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions sauf montants par action) Trimestre clos le 30 juin 2018 Trimestre clos le 30 juin 2017 Variation Chiffre d’affaires 2 960,9 $ 3 845,0 $ (23,0 %) Résultat net 105,7 $ 164,9 $ (35,9 %) BPA dilué 0,23 $ 0,35 $ (34,3 %) EBITDA ajusté 377,2 $ 501,3 $ (24,8 %) Marge d’EBITDA ajusté 12,7 % 13,0 % (30 pbs) Résultat net, hors charges et crédits 131,8 $ 211,9 $ (37,8 %) BPA dilué, hors charges et crédits 0,28 $ 0,45 $ (37,8 %) Prise de commandes 4 231,7 $ 3 153,0 $ 34,2 % Carnet de commandes 14 871,8 $ 15 182,9 $ (2,0 %) Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre reflètent notre excellente performance opérationnelle dans tous nos segments d'activité. Le solide rebond de notre marge dans le segment Surface Technologies est la parfaite illustration de l’attention portée à la réalisation de nos projets. » « La prise de commandes sur le trimestre a progressé pour s'établir à 4,2 milliards de dollars – soit la plus importante enregistrée à ce jour par la société sur un trimestre. De plus, pour le deuxième trimestre consécutif, la prise de commandes a dépassé le chiffre d'affaires. Le montant global du carnet de commandes de la société a progressé par rapport au premier trimestre pour s'établir à 14,9 milliards de dollars. La plus forte croissance a été enregistrée par le segment Onshore/Offshore dont le carnet de commandes a atteint 8,3 milliards de dollars, en progression de 30 % depuis la fin de l'année dernière. » « Au cours du trimestre, nous avons livré avec succès notre premier projet EPCI intégré (iEPCI™) couvrant l’ensemble du cycle du projet, pour le développement du champ Kaikias de Shell. Notre collaboration initiée en amont a permis de considérablement simplifier l'architecture du champ, améliorée par l’utilisation additionnelle de notre technologie innovante Subsea 2.0™. L'équipe unique en charge du projet a rapidement finalisé les opérations d'installation, ce qui a permis de démarrer la production avec un an d'avance sur le programme initial. Compte tenu de ces résultats exceptionnels, notre partenaire Shell considère que le projet Kaikias est le plus compétitif de tous ceux engagés dans le golfe du Mexique. » « Le projet Kaikias n'est qu'un exemple de l'émergence rapide d'une tendance à opter pour des projets Subsea intégrés ainsi que des technologies de nouvelle génération », a ajouté Doug Pferdehirt. « Cette approche représente une rupture significative par rapport à l'approche traditionnelle dans laquelle les différents périmètres d'un projet font l'objet d’appels d'offres séparés. TechnipFMC porte le développement de ce nouveau modèle économique. Nous apportons au secteur la preuve que plus l'intégration d'un projet est poussée, plus les réductions de délais et de coûts sont conséquentes. Ces économies augmentent substantiellement lorsqu'elles sont associées à une implication précoce, à des études FEED intégrées (iFEED™) et à l'utilisation de nouvelles technologies. En tant que seul fournisseur capable de regrouper l'ensemble de ces capacités, nous demeurons positionnés de manière unique pour conduire cette évolution du marché. » Pour conclure, Doug Pferdehirt a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre constituent une base solide pour atteindre les objectifs financiers que nous nous sommes fixés pour l'ensemble de l'exercice. Nos futures opportunités reposent principalement sur les trois axes majeurs d'investissement dans le secteur de l'énergie, à savoir les investissements dans le Subsea, le GNL et les ressources non conventionnelles. Dans le Subsea, nous sommes le seul acteur du secteur à proposer des solutions totalement intégrées, en offrant une palette diversifiée de technologies de pointe et de solutions économiques.

Sur le marché du GNL, nous occupons clairement une position de leader, avec à notre actif la réalisation de plus de 20 % des capacités de production dans le monde. En outre, nous réalisons actuellement plusieurs FEEDs et projets majeurs du secteur.

Pour ce qui est des ressources non conventionnelles, nous occupons des positions de leader sur le marché des produits et des services qui soutiennent les gains continus de productivité pour la réalisation de puits complexes. Grâce à notre modèle économique unique, à nos technologies différenciantes et à nos capacités de réalisation, nous sommes les mieux placés pour tirer profit de la croissance du marché dans le Subsea, le GNL et les ressources non conventionnelles. » Principaux éléments financiers et opérationnels – Deuxième trimestre 2018 Subsea Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions) Trimestre clos le 30 juin 2018 Trimestre clos le 30 juin 2017 Variation Chiffre d’affaires 1 217,4 $ 1 730,3 $ (29,6 %) Résultat d’exploitation 75,9 $ 236,1 $ (67,9 %) EBITDA ajusté 191,2 $ 376,7 $ (49,2 %) Marge d’EBITDA ajusté 15,7 % 21,8 % (607 pbs) Prise de commandes 1 516,2 $ 1 773,0 $ (14,5 %) Carnet de commandes 6 177,0 $ 6 186,8 $ (0,2 %) Au deuxième trimestre, le segment Subsea a enregistré un chiffre d’affaires de 1 217,4 millions de dollars. Ce chiffre représente une baisse de 29,6 % par rapport à l'exercice précédent, qui s'explique par l'arrivée à terme d'un certain nombre de projets dans les régions Asie-Pacifique, Afrique et Amérique du Nord. Les précédentes périodes de baisse des prises de commandes dues à un repli du marché, continuent de peser négativement sur le chiffre d’affaires du segment Subsea. Le segment Subsea a enregistré un résultat d’exploitation de 75,9 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 191,2 millions de dollars avec une marge de 15,7 %. Le résultat d'exploitation a reculé par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d’une diminution anticipée du chiffre d'affaires, en partie compensé par les synergies issues de la fusion et d'autres actions visant à réduire les coûts. La conclusion positive de plusieurs étapes majeures de différents projets a également eu un impact bénéfique sur le résultat d'exploitation au cours de la période, même si cet impact a été moins important qu'au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine du recul de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent. Au deuxième trimestre, le taux d’utilisation des navires s’est établi à 71 %, soit une progression par rapport aux 60 % du premier trimestre 2018 et aux 67 % du deuxième trimestre 2017. Faits marquants du deuxième trimestre pour le segment Subsea : Projet Kaikias (dans le golfe du Mexique)

Le champs est entré en production suite de la réalisation de notre premier projet iEPCI™ couvrant un cycle intégral. Le projet a été finalisé avec un an d'avance par rapport au calendrier initial. Projet Kaombo pour Total (Angola)

Le Skandi Africa a achevé au cours du trimestre sa campagne de raccordement à l'unité flottante de production, stockage et transfert (FPSO) Kaombo North. Projet Bahr Essalam pour Mellitah (Libye)

Le navire Deep Artic poursuit la réalisation du raccordement des spools ainsi que de la conduite des essais dans le cadre de la phase 1 du projet, permettant ainsi le lancement de la mise en service. Livraison du Skandi Recife, un navire de pose de conduites flexibles et d'opérations de construction (Brésil)

Appartenant à une coentreprise, ce navire a débuté son activité dans le cadre du contrat d'affrètement d'une durée de 8 ans conclu avec Petrobas pour opérer sur les bassins de Campos, Santos et Espírito Santo. Les prises de commandes du segment Subsea sur le trimestre ont représenté un montant de 1 516,2 millions de dollars, avec l'annonce des contrats suivants durant la période : Projet Liuhua pour CNOOC Limited (Chine)

TechnipFMC a remporté le projet de développement conjoint des champs pétroliers Liuhua 16-2, 20-2 et 21-2. Ce contrat couvre l’ingénierie, la fourniture et la construction d’équipements (EPC) sous-marins, dont vingt-six arbres sous-marins horizontaux améliorés (EHXT) ainsi que des têtes de puits, des systèmes de contrôle sous-marins, des collecteurs, des systèmes de raccordement et des systèmes de contrôle des interventions et reconditionnements (IWOCS). Projet Zinia Phase 2 pour Total E&P Angola (Angola)

TechnipFMC a remporté un contrat couvrant l’ingénierie, la fourniture et la construction d’équipements sous-marins, dont neuf arbres sous-marins ainsi que des têtes de puits, des systèmes de contrôle sous-marins, des systèmes de connexion et les équipements associés. Projet Gorgon Phase 2 pour Chevron (Australie)

TechnipFMC a remporté un contrat couvrant la gestion du projet ainsi que l'ingénierie, le transport, l'installation et la mise en service préalable des ombilicaux, des raccords flexibles et des collecteurs. Le contrat porte également sur la fabrication, le transport, l'installation et la mise à l'épreuve de spools rigides. Subsea Écoulement estimé du carnet de commandes au* 30 juin 2018 (en millions) Carnet de commandes consolidé Carnet de commandes non consolidé** 2018 (6 mois) 1 883,4 $ 78,7 $ 2019 2 286,1 $ 167,4 $ 2020 et au-delà 2 007,5 $ 805,4 $ Total 6 177,0 $ 1 051,5 $ * Le carnet de commandes n’inclut pas l’intégralité du chiffre d’affaires potentiel pour les services Subsea. ** Le carnet de commandes non consolidé reflète la part proportionnelle du carnet de commandes liée aux coentreprises qui ne sont pas consolidées en raison de la participation minoritaire détenue dans celles-ci. Onshore/Offshore Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions) Trimestre clos le 30 juin 2018 Trimestre clos le 30 juin 2017 Variation Chiffre d’affaires 1 342,4 $ 1 812,9 $ (26,0 %) Résultat d’exploitation 171,3 $ 204,5 $ (16,2 %) EBITDA ajusté 170,9 $ 187,7 $ (9,0 %) Marge d’EBITDA ajusté 12,7 % 10,4 % 238 pbs Prise de commandes 2 300,8 $ 1 103,7 $ 108,5 % Carnet de commandes 8 279,5 $ 8 582,0 $ (3,5 %) Au deuxième trimestre, le segment Onshore/Offshore a enregistré un chiffre d’affaires de 1 342,4 millions de dollars. Cela représente un recul de 26 % par rapport au chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice précédent avec l'achèvement à venir de plusieurs grands projets, et notamment celui de Yamal LNG. Ce recul anticipé a été modérément compensé par une hausse de l’activité dans la région Asie-Pacifique et la région EMIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique). Le segment Onshore/Offshore a enregistré un résultat d’exploitation de 171,3 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 170,9 millions de dollars avec une marge de 12,7 %. Le recul de 16,2 % du résultat d'exploitation par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, imputable à une diminution du chiffre d'affaires, a été en partie compensé par la qualité de réalisation d'un grand nombre de projets, tout particulièrement dans les régions Asie-Pacifique et EMIA. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’un recul de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent ; la marge d’EBITDA ajusté a progressé de 238 points de base par rapport à l’exercice précédent. Faits marquants du deuxième trimestre pour le segment Onshore/Offshore : Projet Yamal LNG (Russie)

La fiabilité du train n°1 s'est confirmée avec, à ce jour, plus de 3 millions de tonnes de GNL expédiées. Les opérations de mise en service du train n°2 progressent normalement et devraient s'achever prochainement. Petronas Rapid UIO (Malaisie)

Livraison de l’unité temporaire de déminéralisation et phase d’installation en cours. Projet Martin Linge pour Equinor (Norvège)

La campagne offshore a débuté en juillet. Les prises de commandes du segment Onshore/Offshore au deuxième trimestre ont atteint 2 300,8 millions de dollars ; ce montant inclut des travaux supplémentaires remboursables pour le projet Yamal. Les contrats suivants ont été annoncés durant la période : Usines de production d'engrais pour le compte d'Hindustan Urvarak et Rasayan Limited (HURL) (Inde)

Dans le cadre d'un consortium avec Larsen & Toubro Hydrocarbon Engineering, TechnipFMC a remporté des contrats couvrant l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) dans l'est de Inde de deux usines ultra-modernes de production d'engrais alimentées au gaz naturel. Le consortium, dirigé par TechnipFMC, est en charge de l'attribution de la licence ainsi que des activités d'ingénierie, de construction et de mise en service. Unité FPSO de développement du champ Tortue/Ahmeyim pour BP (Mauritanie et Sénégal)

TechnipFMC a remporté un contrat d'ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) destinée au développement du champ Tortue/Ahmeyim. TechnipFMC travaillera sur la définition de la technologie et des équipements. L'accord qui a été conclu prévoit un mécanisme permettant une transition ultérieure de ce contrat vers un contrat EPCI (ingénierie, fourniture des équipements, construction et installation). Unité de production d'hydrogène pour Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (Inde)

Ce contrat porte sur la plus grosse unité de production d'hydrogène en Inde. Il couvre la gestion du projet, l’octroi de la licence d'utilisation de la technologie, la préparation du package d’ingénierie et de conception de base, l’ingénierie détaillée, ainsi que la fourniture des équipements, la construction, la mise en service et les tests de garantie de performance. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet d'extension visant à moderniser le complexe de raffinage de Visakh. Onshore/Offshore Écoulement estimé du carnet de commandes au 30 juin 2018 (en millions) Carnet de commandes consolidé Carnet de commandes non consolidé* 2018 (6 mois) 2 874,0 $ 112,2 $ 2019 3 403,2 $ 711,9 $ 2020 et au-delà 2 002,3 $ 1 181,6 $ Total 8 279,5 $ 2 005,7 $ *Le carnet de commandes non consolidé reflète la part proportionnelle du carnet de commandes qui est liée à des coentreprises qui ne sont pas consolidées en raison de la participation minoritaire détenue dans celles-ci. Surface Technologies Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions) Trimestre clos le 30 juin 2018 Trimestre clos le 30 juin 2017 Variation Chiffre d’affaires 401,1 $ 300,0 $ 33,7 % Résultat (perte) d’exploitation 51,5 $ (1.0) $ n/m EBITDA ajusté 72,6 $ 35,9 $ 102,2 % Marge d’EBITDA ajusté 18,1 % 12,0 % 613 pbs Prise de commandes 414,7 $ 276,3 $ 50,1 % Carnet de commandes 415,3 $ 414,1 $ 0,3 % Au deuxième trimestre, le segment Surface Technologies a enregistré un chiffre d’affaires de 401,1 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 33,7 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, principalement due à la hausse de l’activité sur le marché nord-américain. Cette solide croissance de l'activité en Amérique du Nord résulte de l'augmentation de la demande portant sur les services de fracturation hydraulique, les systèmes de têtes de puits ainsi que sur les services et équipements de contrôle de pression. Le chiffre d’affaires à l’international a également progressé par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, à un rythme cependant plus modéré, porté par l'Europe, la Russie et l'Asie. Le segment Surface Technologies a enregistré un résultat d’exploitation de 51,5 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 72,6 millions de dollars. Cette progression significative du résultat d'exploitation par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent est due à une augmentation des volumes en Amérique du Nord et à une amélioration de la structure des coûts. Les prix à l'international ont continué d'être sous pression tout au long du trimestre. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’une nette amélioration de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent ; la marge d’EBITDA ajusté a progressé de 613 points de base par rapport à l’exercice précédent, et s’établit à 18,1 %. Les prises de commandes du trimestre ont atteint 414,7 millions de dollars, soit une progression de 50,1 % par rapport à l’exercice précédent. Le carnet de commandes s’élève à 415,3 millions de dollars. Compte tenu du cycle court inhérent à la nature de l’activité, la plupart des commandes se convertissent rapidement en chiffre d’affaires ; pour les contrats plus longs, cette conversion a lieu en général dans les douze mois. Corporate Les charges corporate ont atteint 73,0 millions de dollars au deuxième trimestre, ce montant inclut des pertes de change s'élevant à 24,3 millions de dollars. Hors charges et crédits d’un montant de 14,1 millions de dollars associés à la fusion, et hors charges de restructuration et autres indemnités de départ, le montant des charges corporate s’est établi à 58,9 millions de dollars. Les charges d’intérêts nettes ont atteint un montant de 50,9 millions de dollars au cours du trimestre, dans lequel est incluse l’augmentation de la dette à payer aux partenaires de coentreprises pour un montant de 49,1 millions de dollars. La société a enregistré au cours du trimestre une provision pour impôt de 64,7 millions de dollars. En excluant l’impact des éléments spécifiques précités, le taux effectif d’imposition sur le trimestre a été de 31,0 %. Au deuxième trimestre, les amortissements et dépréciations ont représenté un montant total de 138,7 millions de dollars, montant dans lequel sont inclus les amortissements et dépréciations relatifs à l’allocation du prix d’acquisition lié à la fusion pour un montant de 22,3 millions de dollars. Les investissements se sont élevés à 81,6 millions de dollars au deuxième trimestre. La société a racheté au cours du trimestre 4,7 millions d’actions pour un montant total de 149,4 millions de dollars. Depuis le début du programme de rachat d’actions en octobre 2017, la société a racheté 9,8 millions d’actions pour un montant total de 300,5 millions de dollars. La société maintient son engagement de réaliser la totalité du montant de rachat autorisé de 500 millions de dollars en actions ordinaires au plus tard d’ici la fin 2018. Prévisions1 Les prévisions de la société pour l’ensemble de l’exercice 2018 sont indiquées ci-après. La mise à jour de ces prévisions se reflète dans les données suivantes : Chiffre d'affaires du segment Onshore/Offshore entre 5,6 et 5,9 milliards de dollars ; cette prévision de chiffre d'affaires a été revue à la hausse par rapport à la prévision précédente qui se situait dans une fourchette comprise entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars.

Marge d'EBITDA d'au moins 12 % (hors charges et crédits) pour le segment Onshore/Offshore ; la marge d’EBITDA a été revue à la hausse par rapport à la prévision précédente qui était de 11,5 %. Prévisions pour 2018 *(mises à jour le 25 juillet 2018) Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 5,0 à 5,3 milliards de dollars Chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 5,6 à 5,9 milliards de dollars* Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 1,5 à 1,6 milliard de dollars Marge d’EBITDA d’au moins 14 % (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). Marge d’EBITDA d’au moins 12 %* (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). Marge d’EBITDA d’au moins 17,5 % (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). TechnipFMC Charges corporate nettes comprises entre 40 et 45 millions de dollars par trimestre (en excluant l'impact des variations des taux de change) Charges d'intérêts nettes comprises approximativement entre 20 et 22 millions de dollars par trimestre (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires) Taux d'imposition compris entre 28 % et 32 % pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l’impact des éléments à caractère spécifique) Dépenses d’investissement d’environ 300 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice Coûts de restructuration et coûts liés à l’intégration de la fusion d’environ 100 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice Synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles d’un montant de 450 millions de dollars (200 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019). ________________________ 1 Nos évaluations prévisionnelles concernant la marge d'EBITDA ajusté, les charges corporate nettes hors impact des fluctuations de change, les charges d'intérêts nettes hors impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires et le taux d'imposition hors impact des éléments spécifiques précités, sont des évaluations non-GAAP. Dans le cadre d’une approche prévisionnelle, il nous est impossible, à moins d’y consacrer des efforts déraisonnables, de comparer cette évaluation avec une évaluation GAAP comparable, compte tenu du caractère imprédictible des éléments individuels constitutifs de l’évaluation financière la plus directement comparable et du caractère variable des éléments non pris en compte dans une telle évaluation. De telles informations sont susceptibles d’avoir un impact important, et potentiellement imprédictible, sur nos futurs résultats financiers. Téléconférence La société tiendra une téléconférence le jeudi 26 juillet 2018 pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre 2018. Cette téléconférence débutera à 13 h 00 heure de Londres (8 h 00 heure de New York). Les numéros d’appel pour y participer, ainsi qu’un document de présentation sont disponibles sur le site www.technipfmc.com. Cette téléconférence sera également accessible en ligne à partir de notre site Internet avant qu’elle commence. Un enregistrement audio archivé de cette téléconférence sera également disponible à partir de ce même site une fois qu’elle aura eu lieu. En cas d’interruption du service ou de problèmes techniques au cours de la téléconférence, des informations seront publiées sur notre site. ### À propos de TechnipFMC TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients. Nous sommes les mieux placés pour offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et à de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients pour développer leurs ressources pétrolières et gazières. Chacun de nos plus de 37 000 collaborateurs est guidé par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats. Pour en savoir plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC. Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les mots « penser », « attendre », « prévoir », « anticiper », « envisager », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos prévisions ou attentes actuelles, dont les facteurs importants connus ci-dessous : les mesures visant à remédier à nos faiblesses importantes pourraient être insuffisantes ou nous pourrions identifier d’autres problèmes en lien avec les contrôles et procédures en matière de divulgation d’informations ou le contrôle interne portant sur le reporting financier ;

des changements inattendus des facteurs concurrentiels du secteur ;

la demande de nos produits et services impactée par des changements de prix et la demande de pétrole brut et de gaz naturel sur les marchés domestiques et internationaux ;

notre capacité à développer et à déployer de nouvelles technologies et de nouveaux services et à protéger et préserver nos actifs essentiels dont nous détenons les droits de propriété intellectuelle ;

les responsabilités pouvant découler de l’installation ou de l’utilisation de nos produits ;

les dépassements de coûts se rapportant à des contrats à prix fixe ou à des projets de construction d’actifs qui sont susceptibles d’impacter notre chiffre d’affaires ;

notre capacité à exécuter nos commandes dans les délais prévus et son impact à l’avenir sur notre chiffre d’affaires, notre rentabilité et nos relations avec nos clients ;

notre dépendance par rapport à des sous-traitants, des fournisseurs et des partenaires de coentreprise, dans le cadre de l’exécution de nos contrats ;

la capacité à recruter et conserver le personnel clé ;

les risques de piratage auxquels sont exposés nos employés et nos actifs en mer ;

les impacts potentiels des conditions saisonnières ou de la météo ;

la perte cumulée de contrats importants ou d’alliances importantes ;

des lois ou réglementations américaines ou internationales, y compris des lois et réglementations environnementales, susceptibles d’augmenter nos coûts, de limiter la demande de nos produits et services ou de restreindre nos activités ;

des troubles affectant l’environnement politique, réglementaire, économique et social des pays dans lesquels nous opérons ;

les risques associés aux services de compensation fournis par The Depositary Trust Company et Euroclear en ce qui concerne les titres échangés respectivement sur le NYSE et Euronext Paris ;

les résultats du référendum au Royaume-Uni sur la sortie de celui-ci de l’Union européenne ;

les risques associés au fait d’être une société anonyme anglaise, et notamment la nécessité d’obtenir l’approbation d’un tribunal par rapport aux « bénéfices distribuables » et celle des actionnaires par rapport à certaines décisions portant sur la structure du capital ;

notre capacité à verser des dividendes ou à racheter des actions conformément au plan d’allocation de capital que nous avons annoncé ;

le respect de nos engagements dans le cadre des titres d’emprunt que nous avons émis et la situation des marchés du crédit ;

l’abaissement de notre cote de crédit qui pourrait restreindre notre capacité d’emprunt sur les marchés de capitaux ;

l’issue de réclamations à notre encontre ou de litiges pour lesquels nous ne sommes pas couverts ;

les risques de variations des taux de change associés à nos activités à l’international ;

les risques que les activités héritées de FMC Technologies, Inc. et Technip S.A. ne puissent être intégrées avec succès ou que la société résultant de la fusion ne puisse atteindre les résultats escomptés en termes d’économies, de valeur de certains actifs fiscaux, de synergies et de croissance ou que l’atteinte de ces résultats puisse demander plus de temps que prévu ;

des coûts imprévus liés à la fusion ;

une défaillance de notre infrastructure informatique ou toute violation importante de nos systèmes de sécurité, y compris en rapport avec une cyber-attaque ;

les risques liés à nos obligations fiscales, aux modifications des lois fiscales fédérales aux États-Unis ou des lois fiscales internationales ou aux interprétations dont elles font l’objet ; et

les autres facteurs de risque décrits dans nos déclarations auprès de la United States Securities and Exchange Commission et dans nos déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de la U.K. Financial Conduct Authority. Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi. TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES ÉTATS FINANCIERS GAAP Les états financiers US GAAP principes comptables généralement admis aux Etats-Unis de TechnipFMC plc et des filiales consolidées sont présentés dans les pages suivantes. Le résultat du Groupe reflète les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies). Par conséquent, les résultats pour le trimestre et les 6 mois clos au 30 juin 2017 : Comprend le résultat de Technip pour l’ensemble de la période ; Comprend le résultat de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 30 juin 2017 : le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars encouru du 1er au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, 70 % environ a été déclaré dans le segment Subsea et le reste dans le segment Surface Technologies. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ (En millions, sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le Semestre clos le 30 juin 30 juin 2018 2017 2018 2017 Chiffre d’affaires $ 2.960,9 $ 3.845,0 $ 6.086,1 $ 7.233,0 Charges et Coûts 2.777,6 3.490,1 5.663,5 6.832,3 183,3 354,9 422,6 400,7 Autres produits (charges), nets 42,4 (37,6 ) 31,2 35,3 Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes 225,7 317,3 453,8 436,0 Charges d’intérêts, nettes (50,9 ) (72,1 ) (138,3 ) (154,2 ) Résultat avant impôts 174,8 245,2 315,5 281,8 Provision d’impôts 64,7 86,2 114,0 138,0 Résultat net (perte) 110,1 159,0 201,5 143,8 Perte nette (résultat net) attribuable aux intérêts minoritaires (4,4 ) 5,9 (0,7 ) 2,4 Résultat net (perte nette) attribuable à TechnipFMC plc $ 105,7 $ 164,9 $ 200,8 $ 146,2 Bénéfice par action (BPA) attribuable à TechnipFMC plc : Basic $ 0,23 $ 0,35 $ 0,43 $ 0,31 Dilué $ 0,23 $ 0,35 $ 0,43 $ 0,31 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation: Basic 461,4 466,7 462,8 466,7 Dilué 463,3 468,4 464,2 468,2 Dividendes en numéraire déclarés par action $ 0,13 $ — $ 0,26 $ — TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions) (non audités) Trimestre clos le Semestre clos le 30 juin 30 juin 2018 2017 2018 2017 Chiffre d’affaires Subsea $ 1.217,4 $ 1.730,3 $ 2.397,6 $ 3.107,0 Onshore/Offshore 1.342,4 1.812,9 2.915,8 3.576,9 Surface Technologies 401,1 300,0 772,7 548,4 Autres produits — 1,8 — 0,7 $ 2.960,9 $ 3.845,0 $ 6.086,1 $ 7.233,0 Chiffre d’affaires avant impôts Résultat d’exploitation sectoriel Subsea $ 75,9 $ 236,1 $ 130,3 $ 290,3 Onshore/Offshore 171,3 204,5 374,2 347,3 Surface Technologies 51,5 (1,0 ) 82,1 (19,6 ) Résultat d’exploitation sectoriel total 298,7 439,6 586,6 618,0 Éléments Corporate Charges Corporate, nettes (1) (73,0 ) (122,3 ) (132,8 ) (182,0 ) Charges d’intérêts, nettes (50,9 ) (72,1 ) (138,3 ) (154,2 ) Total des éléments Corporate (123,9 ) (194,4 ) (271,1 ) (336,2 ) Résultat net avant impôts (2) $ 174,8 $ 245,2 $ 315,5 $ 281,8 (1) Les charges Corporate nettes comprennent principalement les frais de personnel, les coûts de rémunérations à base d’actions, les autres avantages sociaux, certains gains et pertes de change et les frais de transaction liés à la fusion. (2) Les montants imputables aux participations minoritaires sont pris en compte. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions, non audités) Trimestre clos le Semestre clos le Prises de commandes (1) 30 juin 30 juin 2018 2017 2018 2017 Subsea $ 1.516,2 $ 1.773,0 $ 2.744,0 $ 2.439,0 Onshore/Offshore 2.300,8 1.103,7 4.150,4 1.785,7 Surface Technologies 414,7 276,3 824,3 517,8 Total prises de commandes $ 4.231,7 $ 3.153,0 $ 7.718,7 $ 4.742,5 Carnet de commandes (2) 30 juin 2018 2017 Subsea $ 6.177,0 $ 6.186,8 Onshore/Offshore 8.279,5 8.582,0 Surface Technologies 415,3 414,1 Total carnet de commandes $ 14.871,8 $ 15.182,9 (1) Les prises de commandes représentent le montant du chiffre d’affaires estimé correspondant aux commandes fermes des clients reçues au cours de la période. (2) Le carnet de commandes est calculé en tant que montant estimé des commandes fermes des clients non encore exécutées, à la date de publication des résultats. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDÉE CONDENSÉE (En millions) (non audités) 30 juin, 2018 31 décembre, 2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 5.555,4 $ 6.737,4 Créances clients, nettes 2.198,6 1.484,4 Contrats de construction - montants à l’actif 1.412,9 1.755,5 Stock, net 1.085,6 987,0 Autres actifs courants 1.589,0 2.012,8 Total actif courant 11.841,5 12.977,1 Immobilisations corporelles, nettes 3.697,8 3.871,5 Écart d’acquisition 9.009,8 8.929,8 Immobilisations incorporelles, nettes 1.253,8 1.333,8 Autres immobilisations 1.255,6 1.151,5 Total immobilisations $ 27.058,5 $ 28.263,7 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme $ 78,5 $ 77,1 Dettes fournisseurs 2.924,6 3.958,7 Passifs liés aux contrats de construction 3.973,3 3.314,2 Autres passifs courants 2.181,3 2.479,4 Total passif courant 9.157,7 9.829,4 Dette à long terme, moins la part courante 3.787,5 3.777,9 Autres passifs 1.065,7 1.247,0 Put pour actionnaires minoritaires 39,7 — Capitaux propres de TechnipFMC plc 12.985,5 13.387,9 Intérêts minoritaires 22,4 21,5 Total passif et capitaux propres $ 27.058,5 $ 28.263,7 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) (non audités) Semestre clos le 30 juin 2018 2017 Flux de Trésorerie provenant des activités d’exploitation Résultat net y compris intérêts minoritaires $ 201,5 $ 143,8 Adjustments pour Dépréciation 179,6 183,3 Amortissement 90,9 127,4 Charges liées aux paiements fondés sur actions et plans d’épargne entreprise 15,9 16,2 Produit (charges) d’impôt différé (36,2 ) (49,7 ) Pertes (gains) latentes des instruments dérivés et du change 31,5 (36,1 ) Impairments 12,5 0,8 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes distribués) (51,8 ) (19,8 ) Autres 51,0 8,4 (Augmentation) / diminution du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation Créances clients, nets et actifs liés à des contrats (173,6 ) 715,1 Stock, net (154,2 ) 190,2 Dettes fournisseurs (912,1 ) (245,3 ) Passifs liés aux contrats de construction 308,1 (376,2 ) Impôts courants (77,4 ) (82,4 ) Autres actifs et passifs nets 29,1 (281,4 ) Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (485,2 ) 294,3 Flux de Trésorerie provenant des activités d’investissement Investissements (134,8 ) (107,5 ) Trésorerie acquise à l’issue de la fusion de FMC Technologies, Inc. et de Technip S.A. — 1.479,2 Acquisitions (103,4 ) — Trésorerie acquise à l’issue de déconsolidation d’entités 1,7 — Produits de cession d’actifs 6,2 3,3 Autres (5,4 ) 11,8 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (235,7 ) 1.386,8 Flux de Trésorerie provenant des activités de financement Augmentation (diminution) de l’endettement courant (22,4 ) (16,7 ) Augmentation (diminution) des billets de trésorerie 83,7 (98,2 ) Produits d’émission de dette non courante 2,5 5,6 Remboursement de la dette non courante — (554,6 ) Paiements relatifs aux impôts prélevés sur la rémunération fondée sur actions — (46,6 ) Rachat d’actions (226,3 ) — Dividendes versés (120,2 ) — Règlements de dette financière obligatoirement remboursable (124,2 ) (76,6 ) Autres 1,0 1,9 Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (405,9 ) (785,2 ) Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (55,2 ) 13,9 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1.182,0 ) 909,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 6.737,4 6.269,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 5.555,4 $ 7.179,1 TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP La comparaison des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées est présenté dans les pages suivantes. Le résultat financier reflète les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies). Les résultats non-GAAP pour le trimestre et les 6 mois clos le 30 juin 2017 : Comprennent les résultats de Technip pour l’ensemble de la période ; Comprennent les résultats de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 30 juin 2017 ; le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, dont environ 70 % ont été déclarés dans le segment Subsea et le reste dans le segment Surface Technologies. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Charges En complément du résultat Groupe établi conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), la communication du résultat du deuxième trimestre 2018 comprend également le résultat non-GAAP (tel que défini par la section 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit la performance annuelle par rapport au résultat et aux principaux agrégats de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le bénéfice par action dilué hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges ; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. La Direction estime que l’exclusion des charges de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable à l’autre. Cela permet également d’identifier les évolutions d’exploitation qui pourraient être cachées ou mal interprétées si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par la Direction en tant qu’indicateurs de performance pour déterminer certaines rémunérations incitatives. Les indicateurs non-GAAP ci-dessus devraient être pris en compte en plus des autres indicateurs de performance financière établis conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ou version améliorée de celles-ci. Les informations ci-dessous constituent un rapprochement du résultat non-GAAP avec le résultat comparable conforme aux GAAP. Trimestre clos le 30 juin 2018 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 105,7 $ (4,4 ) $ 64,7 $ (50,9 ) $ 225,7 $ 138,7 $ 364,4 Charges: Pertes de valeur et autres charges 6,9 — 2,6 — 9,5 — 9,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 1,4 — 0,5 — 1,9 — 1,9 Charges liées à l’intégration et la fusion 6,5 — 2,5 — 9,0 — 9,0 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 11,3 — 3,4 — 14,7 (22,3 ) (7,6 ) Données financières ajustées $ 131,8 $ (4,4 ) $ 73,7 $ (50,9 ) $ 260,8 $ 116,4 $ 377,2 Trimestre clos le 30 juin 2017 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 164,9 $ 5,9 $ 86,2 $ (72,1 ) $ 317,3 $ 159,5 $ 476,8 Charges: Pertes de valeur et autres charges 0,3 — 0,1 — 0,4 — 0,4 Charges de restructuration et autres frais de licenciement (7,9 ) — (4,8 ) — (12,7 ) — (12,7 ) Charges liées à l’intégration et la fusion 15,2 — 8,1 — 23,3 — 23,3 Modification des estimations comptables 16,0 — 5,9 — 21,9 — 21,9 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 23,4 — 8,6 — 32,0 (40,4 ) (8,4 ) Données financières ajustées $ 211,9 $ 5,9 $ 104,1 $ (72,1 ) $ 382,2 $ 119,1 $ 501,3 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Charges En complément du résultat Groupe établi conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), la communication du résultat du premier semestre 2018 comprend également le résultat non-GAAP (tels que défini par la section 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit la performance annuelle par rapport au résultat et aux principaux agrégats de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le bénéfice par action dilué hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. La Direction estime que l’exclusion des charges de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable sur l’autre. Cela permet également d’identifier les évolutions d’exploitation qui pourraient être cachées ou mal interprétées si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par la Direction en tant qu’indicateurs de performance pour déterminer certaines rémunérations incitatives. Les indicateurs non-GAAP ci-dessus devraient être pris en compte en plus des autres indicateurs de performance financière établis conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ni version améliorée de celles-ci. Les informations ci-dessous constituent un rapprochement du résultat non-GAAP avec le résultat comparable conforme aux GAAP. Semestre clos le 30 juin 2018 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 200,8 $ (0,7 ) $ 114,0 $ (138,3 ) $ 453,8 $ 270,5 $ 724,3 Charges: Pertes de valeur et autres charges 9,1 — 3,4 — 12,5 — 12,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 7,6 — 2,8 — 10,4 — 10,4 Charges liées à l’intégration et la fusion 10,6 — 4,0 — 14,6 — 14,6 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 35,2 — 10,8 — 46,0 (44,0 ) 2,0 Données financières ajustées $ 263,3 $ (0,7 ) $ 135,0 $ (138,3 ) $ 537,3 $ 226,5 $ 763,8 Semestre clos le 30 juin 2017 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 146,2 $ 2,4 $ 138,0 $ (154,2 ) $ 436,0 $ 310,7 $ 746,7 Charges: Pertes de valeur et autres charges 0,3 — 0,5 — 0,8 — 0,8 Charges de restructuration et autres frais de licenciement (1,1 ) — (2,3 ) — (3,4 ) — (3,4 ) Charges liées à l’intégration et la fusion 54,0 — 24,0 — 78,0 — 78,0 Modification des estimations comptables 16,0 — 5,9 — 21,9 — 21,9 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 117,9 — 43,5 0,3 161,1 (83,3 ) 77,8 Données financières ajustées $ 333,3 $ 2,4 $ 209,6 $ (153,9 ) $ 694,4 $ 227,4 $ 921,8 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le Semestre clos le 30 juin 30 juin 2018 2017 2018 2017 (aprés impôt) Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié $ 106 $ 165 $ 201 $ 146 Charges et (crédits): Pertes de valeur et autres charges (1) 7 — 9 — Charges de restructuration et autres frais de licenciement (2) 1 (8 ) 8 (1 ) Charges liées à l’intégration et à la fusion (3) 7 15 11 54 Modification des estimations comptables (4) — 16 — 16 Allocation du prix d’acquisition (PPA) (5) 11 24 35 118 Total 26 47 63 187 Résultat net ajusté attribuable à TechnipFMC plc $ 132 $ 212 $ 264 $ 333 Bénéfice (perte) par action (BPA) dilué(e), attribuable à TechnipFMC, tel que publié $ 0,23 $ 0,35 $ 0,43 $ 0,31 BPA dilué, attribuable à TechnipFMC plc $ 0,28 $ 0,45 $ 0,57 $ 0,71 (1) Impact fiscal de 3 et $0 million de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 3 et 0 million de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017. (2) Impact fiscal de 1 et (5) millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 3 et (2) millions de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017. (3) Impact fiscal de 3 et 8 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 4 et 24 millions de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017. (4) Impact fiscal de 0 et 6 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 0 et 6 million de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017. (5) Impact fiscal de 3 et de 9 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 11 et de 44 millions de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DDU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Trimestre clos le 30 juin 2018 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1.217,4 $ 1.342,4 $ 401,1 $ — $ 2.960,9 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 75,9 $ 171,3 $ 51,5 $ (73,0 ) $ 225,7 Charges: Pertes de valeur et autres charges 6,8 (2,6 ) 1,4 3,9 9,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 4,2 (6,5 ) 2,9 1,3 1,9 Charges liées à l’intégration et la fusion — — — 9,0 9,0 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (8,6 ) — 1,2 (0,2 ) (7,6 ) Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 22,4 — (0,2 ) 0,1 22,3 Sous-total 24,8 (9,1 ) 5,3 14,1 35,1 Résultat d’exploitation ajusté 100,7 162,2 56,8 (58,9 ) 260,8 Amortissement et dépréciation ajustés 90,5 8,7 15,8 1,4 116,4 EBITDA ajusté $ 191,2 $ 170,9 $ 72,6 $ (57,5 ) $ 377,2 Marge d’exploitation, telle que publiée 6,2 % 12,8 % 12,8 % 7,6 % Marge d’exploitation ajustée 8,3 % 12,1 % 14,2 % 8,8 % Marge d’EBITDA ajusté 15,7 % 12,7 % 18,1 % 12,7 % Trimestre clos le 30 juin 2017 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1.730,3 $ 1.812,9 $ 300,0 $ 1,8 $ 3.845,0 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 236,1 $ 204,5 $ (1,0 ) $ (122,3 ) $ 317,3 Charges: Pertes de valeur et autres charges 0,4 — — — 0,4 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 5,6 (27,7 ) 2,8 6,6 (12,7 ) Charges liées à l’intégration et la fusion 1,5 — 0,2 21,6 23,3 Modification des estimations comptables 11,8 — 10,1 — 21,9 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (11,6 ) — 8,2 (5,0 ) (8,4 ) Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 38,6 — 2,2 (0,4 ) 40,4 Sous-total 46,3 (27,7 ) 23,5 22,8 64,9 Résultat d’exploitation ajusté 282,4 176,8 22,5 (99,5 ) 382,2 Amortissement et dépréciation ajustés 94,3 10,9 13,4 0,5 119,1 EBITDA ajusté $ 376,7 $ 187,7 $ 35,9 $ (99,0 ) $ 501,3 Marge d’exploitation, telle que publiée 13,6 % 11,3 % -0,3 % 8,3 % Marge d’exploitation ajustée 16,3 % 9,8 % 7,5 % 9,9 % Marge d’EBITDA ajusté 21,8 % 10,4 % 12,0 % 13,0 % TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Semestre clos le 30 juin 2018 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 2.397,6 $ 2.915,8 $ 772,7 $ — $ 6.086,1 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 130,3 $ 374,2 $ 82,1 $ (132,8 ) $ 453,8 Charges: Pertes de valeur et autres charges 7,2 — 1,4 3,9 12,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 6,9 (5,6 ) 5,3 3,8 10,4 Charges liées à l’intégration et la fusion — — — 14,6 14,6 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (2,6 ) — 4,8 (0,2 ) 2,0 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 44,3 — (0,3 ) — 44,0 Sous-total 55,8 (5,6 ) 11,2 22,1 83,5 Résultat d’exploitation ajusté 186,1 368,6 93,3 (110,7 ) 537,3 Amortissement et dépréciation ajustés 177,1 17,3 29,6 2,5 226,5 EBITDA ajusté $ 363,2 $ 385,9 $ 122,9 $ (108,2 ) $ 763,8 Marge d’exploitation, telle que publiée 5,4 % 12,8 % 10,6 % 7,5 % Marge d’exploitation ajustée 7,8 % 12,6 % 12,1 % 8,8 % Marge d’EBITDA ajusté 15,1 % 13,2 % 15,9 % 12,5 % Semestre clos le 30 juin 2017 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 3.107,0 $ 3.576,9 $ 548,4 $ 0,7 $ 7.233,0 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 290,3 $ 347,3 $ (19,6 ) $ (182,0 ) $ 436,0 Charges: Pertes de valeur et autres charges 0,6 — 0,2 — 0,8 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 12,1 (28,0 ) 4,0 8,5 (3,4 ) Charges liées à l’intégration et la fusion 3,0 — 1,0 74,0 78,0 Modification des estimations comptables 11,8 — 10,1 — 21,9 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 43,4 — 42,4 (8,0 ) 77,8 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 72,6 — 11,2 (0,5 ) 83,3 Sous-total 143,5 (28,0 ) 68,9 74,0 258,4 Résultat d’exploitation ajusté 433,8 319,3 49,3 (108,0 ) 694,4 Amortissement et dépréciation ajustés 181,5 20,6 22,6 2,7 227,4 EBITDA ajusté $ 615,3 $ 339,9 $ 71,9 $ (105,3 ) $ 921,8 Marge d’exploitation, telle que publiée 9,3 % 9,7 % -3,6 % 6,0 % Marge d’exploitation ajustée 14,0 % 8,9 % 9,0 % 9,6 % Marge d’EBITDA ajusté 19,8 % 9,5 % 13,1 % 12,7 % TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) 30 juin,

2018 31 décembre,

2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 5.555,4 $ 6.737,4 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme (78,5 ) (77,1 ) Dette à long terme, moins la part courante (3.787,5 ) (3.777,9 ) Trésorerie nette $ 1.689,4 $ 2.882,4 La trésorerie (endettement) nette est une donnée financière non-GAAP reflétant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de la dette. La Direction utilise ce résultat Groupe non-GAAP pour évaluer la structure du capital de TechnipFMC et son levier financier. La Direction estime que la trésorerie (endettement) nette est une donnée financière significative qui peut également aider les investisseurs à comprendre la performance financière de TechnipFMC et les évolutions sous-jacentes de la structure de son capital. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180725005839/fr/

